ΕΚΕΤΑ: Δείχνει τον δρόμο της έρευνας και καινοτομίας σε όλη τη χώρα – Οι επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη

Σε ηγέτιδα δύναμη έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης ολόκληρης της χώρας έχει αναδειχτεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρός του Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, το ΕΚΕΤΑ είναι το μεγαλύτερο κέντρο της χώρας. Ήδη από το 2013 έχει διπλάσια οικονομική δραστηριότητα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στη Κρήτη. Έχει ξεπεράσει τους 1.700 εργαζόμενους και έχει κλείσει συμφωνίες 70 εκατομμυρίων ευρώ τον τελευταίο χρόνο και πάνω από 60 εκατ. τα τελευταία 4 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr.