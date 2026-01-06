Στ. Παπασταύρου: Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, τα Θεοφάνεια αναδεικνύουν τη σημασία της ενότητας

Παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και άλλων εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και η Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στη Δεξαμενή Αθηνών.

Μετά την Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή του Μεγάλου Αγιασμού των Υδάτων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων για τον εορτασμό των Θεοφανείων. Σήμερα βιώνουμε μια από τις σημαντικότερες ημέρες του Χριστιανισμού».

«Μια ημέρα αναγέννησης για τον καθένα μας. Τη βάπτιση του Χριστού και τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Είναι μία ημέρα αναστοχασμού για όλους μας. Γιατί τα Θεοφάνεια συμβολίζουν τη Σωτηρία και την ελπίδα που προσφέρει το πνευματικό φως», πρόσθεσε.

«Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, το φως αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και την Πατρίδα μας. Καλή φώτιση! Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Καλή και ευλογημένη χρονιά!», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.