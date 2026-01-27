Στ. Παπασταύρου: Ο Κώδικας Πολεοδομίας βάζει τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ

Στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει όσον αφορά τα πολεοδομικά, όπου οι διατάξεις αλληλοεπικαλύπτονται ή αλληλοαναιρούνται, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου.

«Γι’ αυτό υλοποιούμε τον Κώδικα Πολεοδομίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο κείμενο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολεοδομική μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ χρήσιμο να πάμε σε ένα πολεοδομικό σύστημα απλοποιημένο, διαφανές και ψηφιακό, για να ξέρει ο πολίτης τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται». Πρόσθεσε επίσης ότι, ο Κώδικας και η πολεοδομική οργάνωση έχει να κάνει και με την ασφάλεια δικαίου για αυτόν που έρχεται να επενδύσει: «Πρέπει να βάλουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο».

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τη θέση της χώρας μας σε αυτές, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι συνεπές μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, συνηγορούμε στο ότι δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας: «Μέσα σε αυτή την εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας, σε όλη αυτή την αναστάτωση, είναι κομβικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στην εδαφική κυριαρχία όλων των κρατών-μελών, στην ανάγκη απουσίας αμφισβητήσεων και τήρησης του Διεθνούς Δικαίου».

Και συνέχισε: «Η ενέργεια είναι η γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η Ελλάδα έχει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Χθες τα 27 κράτη-μέλη υιοθέτησαν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και μία επιτυχία της Ελλάδας και της Κυβέρνησης είναι ότι μπήκε στον Κανονισμό ότι οτιδήποτε έρχεται από τον TurkStream θεωρείται καταρχήν ρωσικό φυσικό αέριο, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο». Πρόσθεσε, δε, ότι οι υποδομές που έχει η χώρα μας την καθιστούν δίοδο για την Ευρώπη και η Αμερική είναι ενεργειακός σύμμαχος, ώστε να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι η απόφαση είναι να προχωρήσει, να υπάρξει επικαιροποίηση των στοιχείων από διεθνή οίκο και, με βάση αυτή, «να προσελκύσουμε επενδυτές είτε από τη Μέση Ανατολή ή και από την Αμερική, ούτως ώστε να υπάρξει πιο μεγάλη μετοχική βάση που να επιτρέψει στο έργο να ολοκληρωθεί».

Ευρύτερα για το θέμα των διασυνδέσεων και τις αναδυόμενες αγορές, σχολίασε ότι «οι διασυνδέσεις αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Η χώρα μας είναι σε στρατηγική γεωγραφική θέση. Πήγα στη Σαουδική Αραβία, η οποία βλέπει την Ελλάδα ως πύλη εισόδου. Είχαμε πει εδώ για τον IMEC, αυτό τον διάδρομο που συνδέει Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς ήταν στην Ινδία. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον Ντερ Λάιεν ήταν στην Ινδία. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλη σημασία έχει η Ινδία να κοιτάξει προς τη Δύση και να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Και η χώρα μας είναι στο σημείο εισόδου και για αυτό τον διάδρομο. Άρα είναι πολύ σημαντική και η οικονομική και η πολιτική σταθερότητά μας να διατηρηθεί και οι υποδομές να ενισχυθούν».

Τέλος, ερωτηθείς για το ποιον βλέπει η Νέα Δημοκρατία ως «αντίπαλο», ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο έχει τον έβδομο χρόνο, την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Πρέπει να δουλέψουμε και ξέρουμε ότι ο πήχης είναι πολύ ψηλά».