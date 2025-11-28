Α. Σκέρτσος: Ιστορικού χαρακτήρα η συμφωνία ΓΣΕΕ - εργοδοτών - Πολιτείας

Με ένα ερώτημα ξεκινά η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου για τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων: «Γιατί είναι σημαντικός ο κοινωνικός διάλογος και η επιδίωξη συναινέσεων στην αγορά εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων;».

Και απαντά: «Σε μια χώρα όπου η λέξη "συμβιβασμός" έχει διαχρονικά αρνητικό χαρακτήρα, καθώς έχει συνδεθεί ιστορικά για λάθος λόγους με την υποχώρηση και την άνευ όρων συνθηκολόγηση, η τριμερής συμφωνία που επετεύχθη αυτή την εβδομάδα μεταξύ εργαζομένων - όπως εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ, εργοδοτών - όπως εκπροσωπούνται από τους 5 βασικούς εργοδοτικούς φορείς της χώρας και Πολιτείας - δια του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας - είναι ιστορικού χαρακτήρα.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η συμφωνία αυτή είναι μια εικόνα από ένα μέλλον που μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να προχωρούμε όλοι μαζί μπροστά, χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις ή μάχες χαρακωμάτων, και να αναζητούμε λύσεις στην αγορά εργασίας - αλλά και σε κάθε πεδίο πολιτικής - από τις οποίες μπορούν να κερδίσουν όλοι αντί για λίγους ή κάποιους».

Εξάλλου προσθέτει, «οι πολιτικές "τριγωνοποίησης" που εφαρμόζουμε στην αγορά εργασίας από το 2019 έως σήμερα έχουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα. Και γι' αυτό είναι πετυχημένες καθώς έχουν οδηγήσει στη μεγάλη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, στον περιορισμό της αδήλωτης και υποαμειβόμενης εργασίας αλλά και στην αύξηση των επιχειρήσεων και της απασχόλησης.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας, οι σταθερές αυξήσεις σε μισθούς και παροχές που σχετίζονται με την εργασία αντί για την ανεργία, η αναδιοργάνωση του πρώην ΟΑΕΔ και των σχολών μαθητείας, η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης νέων, γυναικών, συνταξιούχων και ατόμων με αναπηρία, απλώνουν για πρώτη φορά ένα δίχτυ νομιμότητας και προστασίας πάνω από την ελληνική αγορά εργασίας οδηγώντας την σε μια νέα κανονικότητα».

Όμως, όπως επισημαίνει ακολούθως ο κ. Σκέρτσος, «όλα αυτά έγιναν από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση που αναγνωρίζει ισότιμα τη σημασία τόσο της προστασίας των εργαζόμενων όσο και την θεσμική και οικονομική ενδυνάμωση των επιχειρήσεων που επενδύουν και δημιουργούν νέες καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το κλειδί συνεπώς βρίσκεται στην εξισορρόπηση και την αναζήτηση λύσεων και πολιτικών που δουλεύουν για όλους. Αυτό επιβεβαιώνει και η προχθεσινή κοινωνική συμφωνία εργαζόμενων και εργοδοτών με στόχο να αυξηθεί το μερίδιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην χώρα μας, όπως αυτό αποτελεί κανονικότητα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την υποχρέωση και φέρουν την ευθύνη να αποδείξουν στην πράξη ότι και αυτοί έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην διπλή κρίση χρέους και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ώστε αυτά να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά στο μέλλον».

Ενώ τονίζει ότι «η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει την απαρέγκλιτη δέσμευση αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού να εργαστούμε για μια πιο ευρωπαϊκή Ελλάδα, όπου ο διάλογος και οι συναινέσεις θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση».

«Εργαζόμενοι και εργοδότες απέδειξαν ότι μπορούν. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα που δίνει η κοινωνία και η κυβέρνηση;», διερωτάται κλείνοντας.