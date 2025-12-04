Ά. Σκέρτσος για Τσίπρα: Μας είπε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε και θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε

Με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, «Ιθάκη», ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος σχολιάζει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σκέρτσος γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό ότι «στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα όμως η δεύτερη ευκαιρία δόθηκε και χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Για να ακολουθήσει η τρίτη ευκαιρία στις εκλογές του 2019».

Συνεχίζει, μάλιστα, σημειώνοντας ότι «και μετά η τέταρτη ευκαιρία στις εκλογές του 2023, όταν επέστρεψε με εξοργιστικό τρόπο με ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 85 δισ. ευρώ που είχε ξεχάσει να κοστολογήσει, σαν αυτό που μας είχε σερβίρει 10 χρόνια πριν. Πόσες ευκαιρίες ακριβώς χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για να μας αποδείξει ότι δεν μπορεί να αλλάξει;».

Ο κ. Σκέρτσος καταλήγει στην ανάρτησή του σημειώνοντας ότι «you can’t teach an old dog new tricks» (δεν μπορείς να μάθεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα) προσθέτοντας: «μας το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε. Θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου

«Μια από τα ίδια. Μια από τους ίδιους.

Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος και στην ειλικρινή διόρθωση. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα όμως η δεύτερη ευκαιρία δόθηκε και χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Για να ακολουθήσει η τρίτη ευκαιρία στις εκλογές του 2019.

Και μετά η τέταρτη ευκαιρία στις εκλογές του 2023, όταν επέστρεψε με εξοργιστικό τρόπο με ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 85 δις ευρώ που είχε ξεχάσει να κοστολογήσει, σαν αυτό που μας είχε σερβίρει 10 χρόνια πριν.

Πόσες ευκαιρίες ακριβώς χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για να μας αποδείξει ότι δεν μπορεί να αλλάξει;

Σταχυολογώντας από τη χθεσινή του ομιλία:

μίλησε για «σοκ εντιμότητας». Δηλαδή πάλι για το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς λες και δεν φάγαμε αρκετά από αυτό τα προηγούμενα χρόνια όταν είδαμε στην πράξη τη σκευωρία Νοβάρτις ή τη συνεργασία με τον ακροδεξιό Καμμένο.

μίλησε για μια «πατριωτική εισφορά». Δηλαδή πάλι για νέους φόρους αλλά με πατριωτικό περίβλημα αυτή τη φορά. Να το πούμε καθαρά για να το καταλάβει: «Πατριωτικός φόρος» είναι αυτός που μειώνεται χωρίς να ανοίγει τρύπες στα δημόσια έσοδα. Όχι αυτός που αυξάνεται. Για την φοροδιαφυγή έχει να μας πει τίποτα;

Μίλησε για «σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα». Πάλι ασαφώς και αορίστως. Ας μας πει ποια είναι αυτά τα συμφέροντα με όνομα, αριθμό, διεύθυνση.

Είπε ότι πρέπει να είμαστε «κόντρα στη ρωσική εισβολή αλλά και κόντρα στην αντιρωσική υστερία». Δηλαδή, πάλι σαν να ζει σε άλλη χώρα, τοποθετείται «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» ξεπλένοντας με αυτό τον τρόπο κάθε αναθεωρητικό ηγέτη που θέλει να αλλάξει τα σύνορα κυρίαρχων κρατών.

Οι Αγγλοσάξωνες λένε “you can’t teach an old dog new tricks”. Και μάλλον έχουν δίκιο. Μας το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε. Θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε».