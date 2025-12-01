Α. Σκέρτσος για δίκη Novartis: Μία από τις πιο μελανές σελίδες της Ελληνικής Δημοκρατίας η υπόθεση των ψευδών καταθέσεων

Ως «μια από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας» χαρακτήρισε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, που κατέθεσε στην δευτεροβάθμια δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Novartis.

Ο κ. Σκέρτσος προτάθηκε από τον Γιάννη Στουρνάρα ως μάρτυρας επί της μήνυσης που είχε υποβάλει ο κεντρικός τραπεζίτης κατά των δύο κατηγορουμένων, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη.

Ο μάρτυρας ήταν διευθυντής του υπουργικού γραφείου του κ. Στουρνάρα στο υπουργείο Οικονομικών, στον χρόνο δηλαδή που κατά τους προστατευόμενους μάρτυρες η Novartis δωροδόκησε τον τότε υπουργό γιατί δήθεν ωφελήθηκε από χειρισμούς του.

Στην κατάθεση του ο κ. Σκέρτσος αναφερόμενος στις οικονομικές συνθήκες της χώρας τότε, τόνισε πως η παρακολούθηση και εξόφληση, ακόμη και δια συμψηφισμών, των οφειλών του ελληνικού δημοσίου, ύψους 6,5 δισ. ευρώ προς φαρμακευτικές εταιρίες, «ήταν όρος του δεύτερου Μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων ώστε να απομειωθεί το δυσθεώρητο έλλειμμα». Σημείωσε δε, ότι ο κ. Στουρνάρας είχε κληθεί να αναλάβει καθήκοντα υπουργού, αφού είχε υπογραφεί το δεύτερο Μνημόνιο.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, οι συναντήσεις που είχε τότε ο υπουργός με συνδέσμους φαρμακευτικών εταιρειών ήταν στο πλαίσιο των καθηκόντων του δεν σημαίνει ότι χρηματίστηκε «όπως κατέθεσαν οι ψευδομάρτυρες».

Όπως είπε στο δικαστήριο ο υπουργός «ο κ. Στουρνάρας όταν ανέλαβε το 2012 το ΥΠΟΙΚ, κλήθηκε ως μη πολιτικό πρόσωπο να υλοποιήσει δεσμεύσεις του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου, όπως τον συμψηφισμό και την εξόφληση οφειλών σε φαρμακευτικές εταιρίες. Ο Στουρνάρας δεν είχε καμία εμπλοκή στο σχεδιασμό και την ψήφιση αυτού του σχεδίου. Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μια απόφαση που είχε ήδη υλοποιηθεί, είναι αστείο. Όποιες αποφάσεις ελήφθησαν ήταν πολιτικές και αφορούσαν στα μνημόνια για να διασωθεί η ελληνική οικονομία».

Ο μάρτυρας σημείωσε επίσης πως δεν υπάρχει καμία λογική «να δωροδοκηθεί κάποιος που δεν έχει αρμοδιότητα για να λάβει απόφαση».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας, ο μάρτυρας είπε πως ο κ. Στουρνάρας «είναι ένας βαθιά έντιμος άνθρωπος και πατριώτης». Συμπλήρωσε επίσης πως «όλη η Ελλάδα χρωστάει στον Στουρνάρα γιατί έσωσε τη χώρα. Δεν μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε αφορά στο ήθος του».