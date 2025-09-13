24ωρη λειτουργία ΜΜΜ τα Σάββατα

Στην 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο, η οποία ξεκινά από σήμερα αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Όπως αναφέρθηκε πρόκειται για «ένα ακόμη από τα «επαναστατικά αυτονόητα» που θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες», ενώ υπογράμμισε ότι «στόχος της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ κάθε Σάββατο είναι η ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη και σίγουρα πιο οικονομική μετακίνηση των νέων ειδικά ανθρώπων κατά τη βραδινή τους σαββατιάτικη έξοδο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Ένα ακόμη από τα «επαναστατικά αυτονόητα» που θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες και στη χώρα μας, από σήμερα σε μόνιμη λειτουργία.

Στόχος της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ κάθε Σάββατο είναι η ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη και σίγουρα πιο οικονομική μετακίνηση των νέων ειδικά ανθρώπων κατά τη βραδινή τους σαββατιάτικη έξοδο.

Η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται μέρα με τη μέρα μια πιο δίκαιη και φιλική στους πολίτες της χώρας.

Αυτός είναι ο πολιτισμός της καθημερινότητας που όλοι αξίζουμε».