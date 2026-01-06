Σφοδρή επίθεση κατά Μ. Καρυστιανού από ΚΚΕ, Πολάκη και Βελόπουλο

Σφοδρές αντιδράσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η προαναγγελία της Μαρίας Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Kontra για την ίδρυση νέου κόμματος, αποκλείοντας εκ προοιμίου οποιαδήποτε συνεργασία με τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα.

Σκληρή κριτική της άσκησαν το ΚΚΕ, ο πρόεδρος της Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης.

Το ΚΚΕ, μέσω του κομματικού του μέσου «902», σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την τελευταία τοποθέτηση της κ. Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «παμπάλαιες εκφράσεις».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «στο επίκεντρο του αφηγήματος που παρουσιάζει η κ. Καρυστιανού βρίσκονται οι παμπάλαιες εκφράσεις περί “κάθαρσης”, στο πλαίσιο ενός συστήματος και ενός κράτους που, απ’ όπου κι αν το πιάσεις, λερώνεσαι, ακριβώς γιατί υπάρχει και λειτουργεί για να υπηρετούνται τα κέρδη μιας χούφτας ομίλων».

Παράλληλα, το ΚΚΕ αμφισβητεί ευθέως τον ισχυρισμό της ότι «είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα», δηλαδή η δημιουργία κόμματος με αιχμή την «κάθαρση» και τη «νομιμότητα».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «μόνο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί δεκάδες τέτοια κόμματα και “προσωπικότητες”, που παρουσιάστηκαν με διάφορους πολιτικούς προσδιορισμούς - δεξιά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, αριστερά, κεντρώα, ακροδεξιά κ.ά. - και τελικά υπηρέτησαν, και μάλιστα με το παραπάνω, και με πολλούς τρόπους, σχεδιασμούς σε βάρος των συμφερόντων του λαού».

Βελόπουλος: Επένδυση στους «σωτήρες» του τίποτα

Σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, μία ημέρα μετά τη συνέντευξή της, έκανε λόγο σε «σωτήρες του τίποτα», χωρίς όμως να κατονομάσει την τελευταία.

Μεταξύ άλλων, παρέθεσε φράση του Αριστοφάνη, σύμφωνα με την οποία «πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι».

«Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν.

Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι έγραφε ο…

Αριστοφάνης.

ΥΓ Ένας λαός που ψηφίζει ανέργους, ανεπαγγελτους, ανθρώπους αλλους που δεν έχουν λύσει ούτε τα δικά τους προβλήματα(σε αντίθεση με όσα έλεγαν οι πρόγονοι μας), κυβερνάτε από κάθε ουτιδανο και επενδύει σε "σωτήρες" του τίποτα», ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Βελόπουλος».

Πυρά Π. Πολάκη για τις αναφορά του 3ου μνημονίου επί ΣΥΡΙΖΑ

Πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού περί του ΣΥΡΙΖΑ και του 3ου Μνημονίου εξαπέλυσε μέσω Facebook ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος άφησε και μια προσωπική αιχμή εναντίον της για τη δήλωσή της ότι στο νέο κόμμα δεν χωράνε πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτιστεί με το υπάρχον πολιτικό σύστημα, καθώς και για τον αποκλεισμό συνεργασιών

Ο Παύλος Πολάκης ζητά επίσης από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη θέση του αναφορικά με τις φήμες που τον συνδέουν με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, καλώντας τον να πάρει θέση, είτε απορρίπτοντας τα σενάρια είτε παραιτούμενος από τη θέση του ευρωβουλευτή.