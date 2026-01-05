Μ. Καρυστιανού για νέο κόμμα: Οργανώνεται πολύ γρήγορα, δεν ξέρω αν θα ηγηθώ εγώ

Τη δημιουργία νέου κόμματος επιβεβαίωσε η Μαρία Καρυστιανού, με ένα κίνημα, που όπως δήλωσε, δεν θα έχει ιδεολογικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το πολιτικό ρεύμα, προσθέτοντας ότι αυτό το εγχείρημα οργανώνεται πολύ γοργά.

Η ίδια, σε συνέντευξή της στο Kontra, δήλωσε ότι βρίσκεται, μαζί με στενούς συνεργάτες της, σε μια οργανωμένη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών μοιράστηκε τις ευχές της για το 2026, τονίζοντας ότι «διαισθάνομαι πως το 2026 θα είναι μια διαφορετική χρονιά, εκείνη που θα πιάσουμε το όραμα».

«Το 2025 ήταν μια χρονιά αποκαλύψεων. Για εμένα το πιο βασικό ήταν να κλείνει η διχόνοια που είχαμε μεταξύ μας τόσα χρόνια. Αυτή η μεγάλη κοινωνική αφύπνιση, έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν στο εγχείρημα αυτό. Οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και θα μπορούν οι πολίτες να είναι σε ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Υπάρχουν βήμα προς τα μπροστά και πολύ γρήγορα», επεσήμανε.

«Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Έρχονται εντυπωσιακά βιογραφικά με κόσμο που θέλει να βοηθήσει και εθελοντικά», δήλωσε η κ. Καρυστιανού.

«Αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά», σημείωσε επίσης και ξεκαθάρισε ότι στα προαπαιτούμενα είναι η εμπειρία και η γνώση και όπως τόνισε με έμφαση δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους.

«Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς» σημείωσε χαρακτηριστικά και για μια ακόμη φορά δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί η ίδια του νέου κόμματος ή κάποιο άλλο πρόσωπο.

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει», είπε.

Και αναφερόμενη στο πρόσωπο του κ. Φαραντούρη είπε τα εξής: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Για τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων, η κ. Καρυστιανού απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο και έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να είναι δική του περιουσία», και τόνισε: «Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ελπίδα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Σε ένα λαό που έχει συνηθίσει στο ψέμα, την εξαπάτηση και την παραπλάνηση, αυτό για μένα είναι το χειρότερο από όλα. Ο πολίτης δεν εμπιστεύεται πια κανέναν».

Επίσης, αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις λέγοντας ότι δεν τις πιστεύει. «Ακόμα και κάτω από το 1% να με έδιναν, εγώ θα συνέχιζα, αφού πιστεύω αυτό που υπηρετώ», τόνισε. «Αν αυτό το εγχείρημα, το κοινωνικό, καταφέρει και συμμετέχει στις εκλογές, όλοι θα θέλουν να έχουν την πρώτη θέση», είπε για τους στόχους του κινήματος εφόσον μετατραπεί σε κόμμα.