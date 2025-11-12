Α. Σδούκου: Υπάρχουν δυσκολίες και μια φθορά αλλά θα περάσουμε και αυτόν τον κάβο

«Όταν κυβερνάς είσαι και για τα εύκολα και για τα δύσκολα και εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει σε αυτά τα χρόνια ότι είναι μαθημένη και στα δύσκολα» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της, ερωτηθείσα για τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση, τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ, όσο και για αυτά που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών.

«Ας θυμηθούμε πώς διαχειρίστηκε την πανδημία, την κρίση στον Έβρο, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση. Οπότε πιστεύω ότι θα περάσουμε και αυτόν τον κάβο» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ERT News Radio 105,8.

«Θα μας αξιολογήσουν οι πολίτες»

«Η δεύτερη θητεία είναι πάντα διαφορετική. Συμφωνώ ότι υπάρχει μία φθορά, τα θέματα είναι πολλά, υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα και στοιχεία έξω από τη χώρα μας, αστάθειας και ευρύτερης αβεβαιότητας. Παρόλα αυτά όμως, στις δυσκολίες που αναφέρετε – αναφερθήκατε στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, που αυτή τη στιγμή πράγματι έχουν σηκώσει σκόνη, θόρυβο και πολύ δικαιολογημένα, οι αγρότες περιμένουν τα χρήματά τους, οι πολίτες επίσης, σε σχέση με τα ΕΛΤΑ ξαφνικά άκουσαν κάτι και δεν τους εξήγησε κανείς τι θα συμβεί την επόμενη μέρα – επομένως, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα τα αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι στο τέλος της κυβερνητικής μας θητείας ο πολίτης θα μας αξιολογήσει» συμπλήρωσε η κ. Σδούκου.

Ερωτηθείσα κατά πόσο σκέφτεται θετικά η κυβέρνηση την πρόταση των αγροτών, να δοθεί μία επιστρεπτέα προκαταβολή έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αποφευχθεί τις ημέρες των γιορτών να βγουν στους δρόμους τα τρακτέρ, η κ. Σδούκου ανέφερε τα εξής.

«Σίγουρα δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτό, αλλά θα πρέπει να το πει ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά η πρώτη μου απορία είναι, λέτε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι και να μην το κάνουμε και να θέλουμε να είμαστε οι κακοί; (…)

Ξέρετε πάντοτε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά και με το τι μπορούμε να δώσουμε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όποτε υπάρχει αυτός ο χώρος και το περιθώριο, το κάνουμε. Εγώ μπορώ να σας πω, ακούω τις τελευταίες μέρες που λέγεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για τον για τον πρωτογενή τομέα όλα αυτά τα χρόνια. Και έκατσα χθες και μάζεψα πράγματα τα οποία έχουν ξεχαστεί σε αυτή την εξαετία, στο τι έχουμε κάνει, την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος 50%, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ότι μειώσαμε τον ΦΠΑ για τις ζωοτροφές. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί σε ό, τι έχει να κάνει με το τι δίνουμε».

«Εγώ θέλω να σας παραπέμψω στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση που έκανε με την αντιπροσωπεία των αγροτών σε ένα καλό κλίμα, γιατί η κυβέρνηση είναι εδώ, έχει ανοιχτές τις πόρτες της, συζητάει, ακούει» συμπλήρωσε.

Αυτή η καθυστέρηση στις πληρωμές σίγουρα συνδέεται με αυτά που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δύο επιστολές που έχουν στείλει και έχουν πει, πριν κάνετε την οποιαδήποτε πληρωμή, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν προηγηθεί οι σχετικοί έλεγχοι για να μην διακινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, εξήγησε η κ. Σδούκου.

«Όταν έχω μια ανακοίνωση από το Αγροτικής Ανάπτυξης που λέει ότι το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα είναι μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι δύο βασικές πληρωμές που είπε, είναι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά και το Μέτρο 23 και μετά είπε ο υπουργός ότι μέχρι το τέλος του 25 θα ολοκληρωθούν και οι πληρωμές στα υπόλοιπα οκτώ προγράμματα και ό, τι άλλο απομένει.

Άρα αυτά όλα βγάζουν 800 εκατομμύρια, σχεδόν 1 δις και η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι εμείς αυτά θα τα έχουμε τελειώσει έως τέλος του έτους. Αυτό τώρα που βάζετε, φαντάζομαι ότι αν είχε συζητηθεί χθες θα υπήρχε ίσως και μία απάντηση στο κατά πόσο γίνεται ή δεν γίνεται από το Αγροτικής Ανάπτυξης» επισήμανε ως προς την πρόταση για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ως προς το ενδεχόμενο για κινητοποιήσεις των αγροτών τα Χριστούγεννα, σημείωσε «θεωρούμε και νομίζω ότι αυτό ο κάθε κοινός νους το καταλαβαίνει, ότι το να λύνεις τα προβλήματα στους δρόμους, με κινητοποιήσεις, με τρακτέρ στα αεροδρόμια δεν είναι ευχάριστο και δεν οδηγεί σε λύσεις. Οι λύσεις πώς δίδονται; Όταν κάθεσαι στο τραπέζι συζητάς ειλικρινώς, βάζεις όλα τα δεδομένα πάνω και φέρνεις και αποτέλεσμα γιατί καλή η συζήτηση αλλά καλύτερο το αποτέλεσμα.

Πιστεύω ότι υπάρχει μία ανοιχτή και ειλικρινή συνεργασία. Άρα πριν φτάσουμε στο τι θα συμβεί τα Χριστούγεννα, υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα».

«Όλοι οι πρόεδροι που έχουν υπηρετήσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχουν εργαστεί πατριωτικά»

Σχετικά με την τελευταία συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, η κ. Σδούκου, είπε «το είδατε τις προηγούμενες μέρες, ότι η κυβέρνηση και το κόμμα δεν επιθυμεί να βγει σε μια αντιπαράθεση και να σχολιάσει τα όσα έχουν συμβεί. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλοι οι πρόεδροι που έχουν υπηρετήσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχουν εργαστεί πατριωτικά για το καλό αυτού του τόπου. Και πιστεύω ότι όλες οι νεοδημοκράτισσες, όλοι οι νεοδημοκράτες, νιώθουν πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την πορεία των 51 ετών. Το αν θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός κόμμα ή όχι, δεν το ξέρει αυτό κανείς. Το να κάνουμε μία υποθετική συζήτηση, καλό είναι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, να μην τοποθετούμαι επί υποθετικών σεναρίων».

«Επειδή, οι άνθρωποι που εργαζόμαστε στη Νέα Δημοκρατία κάνουμε πάρα πολλές περιοδείες κάθε εβδομάδα, παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αυτό που εισπράττουμε εκεί είναι, άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο» τόνισε η κ. Σδούκου

Κληθείσα να σχολιάσει το εύρημα της δημοσκόπησης της Interview για την Political, όπου εμφανίζεται ένα 68% να θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν ελέγχει την κατάσταση της χώρας, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε «εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Όταν εξελέγη η Νέα Δημοκρατία το 2023, έβγαλε ένα πρόγραμμα. Με αυτό απευθύνθηκε στον κόσμο και την τίμησε ο κόσμος και της έδωσε το 41%, πολύ τιμητικό. Ξέρετε ότι ο πρωθυπουργός είναι πολύ τυπικός, πολύ θεσμικός. Τι εντολή έχει δώσει και τι επιθυμεί ο ίδιος. Να φτάσουμε στο τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας στο 27 και να πούμε ότι ό, τι είπαμε εμείς το κάναμε. Επομένως, εκεί εστιάζουμε σήμερα, πώς πατάμε γκάζι περισσότερο στο να λύσουμε ό, τι ακριβώς έχουμε δεσμευτεί».

Τέλος, ερωτηθείσα σχετικά με το βιβλίο του κ. Τσίπρα, σημείωσε «έχουν ειπωθεί πάρα πολλά γύρω από αυτή την κουβέντα για το βιβλίο, κάθε μέρα δηλαδή βγαίνει και ένα καινούργιο teaser ως προς αυτό. Οι πολίτες έζησαν το θρίλερ έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, το να το διαβάσουμε έχει τη σημασία του.

Επειδή όλοι οι πολίτες λοιπόν θυμούνται, θα αξιολογήσουν οι ίδιοι αν προτιμούν τον κ. Τσίπρα ως συγγραφέα ή αν τον προτιμούν ως επαναστάτη όπως τον έζησαν και η επανάσταση αυτή μας οδήγησε στο να σωθούμε και 100 δισεκατομμύρια ως χώρα ή έχει αλλάξει ρόλο και θα τον ανακαλύψουμε στην πορεία».

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας λέει mea culpa όσον αφορά το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και ότι τον παρέσυρε η οργή εκείνου του διαστήματος, απαντώντας στο ερώτημα, κατά όσο θεωρεί ειλικρινή αυτή την αυτοκριτική η κ. Σδούκου είπε «θυμόμαστε πολλά, θυμόμαστε και τα παρα-υπουργεία δικαιοσύνης και τις κλειστές τράπεζες και πολλά. (…) Έχει θεωρώ πολλά mea culpa που πρέπει να πει».