Σ. Ζαχαράκη: Στηρίζουμε πολιτικές που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας

Τα βραβεία Αριστείας στους πρωτεύσαντες/σες εισαχθέντες/είσες στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας, απένειμε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονομής, που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

«Σήμερα δεν τιμούμε απλώς την επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τιμούμε την προσπάθεια. Γιατί πίσω από κάθε βαθμό, πίσω από κάθε διάκριση, υπάρχει μια διαδρομή. Και αυτή η διαδρομή είναι που αξίζει τον σεβασμό όλων μας», ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στους πρωτοετείς, πλέον, φοιτητές, που κατέκλεισαν την αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, και τόνισε: «Στηρίζουμε πολιτικές που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και δημιουργούν συνθήκες ώστε η προσπάθεια των νέων να έχει προοπτική και συνέχεια».

Η υπουργός εξήρε το έργο του ΙΚΥ, το οποίο, όπως επισήμανε, «αναγνωρίζει συστηματικά» τους πρωτεύσαντες και τις πρωτεύσασες κατά την εισαγωγή τους στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας, «χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακρίσεις, με ισοτιμία και δικαιοσύνη». «Αυτό έχει σημασία. Γιατί το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ φοιτήτριες και φοιτητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας μας υπενθυμίζει κάτι θεμελιώδες: η αριστεία δεν έχει τόπο», σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη.

Κλείνοντας, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι η αριστεία «προϋποθέτει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που λειτουργεί με κανόνες, με ασφάλεια, με δυνατότητες εξέλιξης και με πραγματική φοιτητική μέριμνα».

Ενισχύουμε ουσιαστικά και τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων μας, με πρόσθετους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί η αριστεία που τιμούμε σήμερα χρειάζεται στήριξη, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα σπουδών για να έχει διάρκεια και προοπτική», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο θεσμός των Βραβείων Αριστείας του ΙΚΥ θεσπίστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, και αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρώτευσαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε όλα τα τμήματα και τις σχολές των δημόσιων ΑΕΙ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, χορηγείται χρηματικό βραβείο ύψους 1.000 ευρώ στους πρωτεύσαντες/σες εισαχθέντες/είσες, ενώ απονέμεται τιμητικός πάπυρος στους πέντε πρώτους εισαχθέντες κάθε Τμήματος.

Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, 458 φοιτητές και φοιτήτριες είναι δικαιούχοι του χρηματικού βραβείου των 1.000 ευρώ, ενώ σε 2.270 φοιτητές και φοιτήτριες απονεμήθηκε τιμητικός πάπυρος. Από το σύνολο των 2.270 βραβευθέντων φοιτητών και φοιτητριών, οι 980 είναι άνδρες (43,2%) και οι 1.290 γυναίκες (56,8%). Ποσοστό 22,1% φοιτά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ ποσοστό 77,9% προέρχεται από περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στοιχείο που, όπως σημείωσε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βασιλική Κιντή, «αναδεικνύει τον πανελλαδικό και ισότιμο χαρακτήρα του θεσμού». Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 χορηγήθηκαν συνολικά 454 χρηματικά βραβεία και 2.270 έπαινοι.

Επιπλέον, απευθύνοντας τον δικό της χαιρετισμό από την πλευρά τού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, η κυρία Κοντή ανέφερε ότι «η ακαδημαϊκή αριστεία είναι ένας αγώνας διαρκούς μάθησης σε μια διαδικασία υπέρβασης του εαυτού».

«Σε αυτή την πορεία, η αφοσίωση και η μελέτη προσφέρουν τη δύναμη και χτίζουν τον χαρακτήρα που δεν ικανοποιείται με την πεπατημένη αλλά στοχεύει πάντα ψηλά ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόμους. Οι νέοι που το κάνουν αυτό θέτουν στόχους για το μέλλον τους και ξεπερνούν τον εαυτό τους για να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. Γίνονται άξιοι να παραλάβουν, ως σκυτάλη, την παρακαταθήκη της ανθρωπότητας, να την εμπλουτίσουν με τη δική τους συμβολή και να την παραδώσουν στο μέλλον. Είναι ένας ρόλος με μεγάλη κοινωνική ευθύνη. Η ατομική επιτυχία μετουσιώνεται σε κοινωνική προσφορά και πρόοδο. Σε αυτή τη διαδρομή θα βρείτε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αρωγό στις προσπάθειές σας», τόνισε η κυρία Κιντή.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, η οποία υποστήριξε τον θεσμό παρέχοντας δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια στους/στις πέντε πρώτους εισαχθέντες/είσες κάθε Τμήματος για τη συμμετοχή τους στην τελετή απονομής, καθώς και για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού εντός του δικτύου της εταιρείας.

«Είναι χρέος όλων μας, τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηματικού κόσμου, να χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, να δημιουργούμε ευκαιρίες και να ανοίγουμε δρόμους για τη νέα γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον», σημείωσε ο κ. Γερογιάννης.

Ιδιαίτερα σημεία τής τελετής αποτέλεσαν οι παρεμβάσεις δύο παλαιότερων υποτρόφων του ΙΚΥ, που σήμερα έχουν ξεχωρίσει στον τομέα τους ο καθένας. Αρχικά, ο αναπληρωτής καθηγητής του University of Southern California (Data Sciences and Operations), Κίμων Δρακόπουλος, ο οποίος στην ομιλία του επανεξέτασε τα κύρια σημεία της ομιλίας που είχε απευθύνει 20 χρόνια πριν, ως «πρώτος των πρώτων», τονίζοντας ότι είναι σημαντική η αποδοχή ότι για να πετύχει κάποιος κάτι θα πρέπει και να θυσιάσει κάτι. «Άξιζε, γιατί εκείνη την περίοδο έμαθα κάτι που με ακολουθεί ακόμα: να αντέχω τη δυσκολία, να δουλεύω συστηματικά όταν δεν υπάρχει άμεση ανταμοιβή και να συνεχίζω ακόμα και όταν δεν είμαι σίγουρος αν θα δικαιωθώ. Αυτές οι δεξιότητες, η αντοχή, η πειθαρχία, η προσήλωση, δεν χάνονται. Τις κουβαλώ σε κάθε δύσκολη απόφαση, σε κάθε αποτυχία, σε κάθε νέα αρχή», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο μεταπτυχιακός υπότροφος του ΙΚΥ, ερευνητής του Google DeepMind, Ιωάννης Ασσαέλ έδωσε τρεις βασικές συμβουλές στους νέους φοιτητές: να κάνουν αντισυμβατικά πράγματα, να διεκδικούν αυτό που θέλουν και να αναπροσαρμόζονται εύκολα.

Την τελετή έκλεισε, πλαισιώνοντας μουσικά με σολιστική εμφάνιση, η Ιωάννα Γαϊτάνη, μουσικός στα Α΄ βιολιά της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και υπότροφος του ΙΚΥ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας, εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη του ΙΚΥ, καθώς και γονείς και συγγενείς των βραβευθέντων.