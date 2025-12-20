Σ. Ζαχαράκη: Νέες καταθέσεις για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στο πρώτο δίμηνο του 2026

Τέσσερα πανεπιστήμια, με συνολικά 26 προπτυχιακά προγράμματα, λειτουργούν κατά τη φετινή, πρώτη, ακαδημαϊκή χρονιά των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους και εν συνεχεία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενώ σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, «σοβαροί και καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προετοιμάζονται για την κατάθεση αιτήσεων το πρώτο δίμηνο του 2026».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι η Ελλάδα κάνει πλέον ένα «καθοριστικό βήμα προόδου», περνώντας «στο επόμενο, ώριμο στάδιο διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», «όχι με πειραματισμούς και πρόχειρες λύσεις, αλλά με κανόνες, ποιότητα και θεσμική αξιοπιστία».

«Από τις δώδεκα αιτήσεις ξένων πανεπιστημίων που κατατέθηκαν, αδειοδοτήθηκαν μόλις οι τέσσερις, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όσα πανεπιστήμια δεν ανταποκρίθηκαν στα υψηλά κριτήρια που θέσαμε, έλαβαν αναλυτικές και τεκμηριωμένες παρατηρήσει, και πλέον έχουν τη δυνατότητα επανυποβολής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι βασικό κριτήριο παραμένει η ποιότητα και όχι η ταχύτητα», ανέφερε η υπουργός Παιδείας και προσέθεσε:

«Θυμίζω ότι το περασμένο καλοκαίρι ακούστηκαν πολλά, για δήθεν μαζικές και άκριτες αδειοδοτήσεις. Η ίδια η πραγματικότητα, όμως, τους διέψευσε. Τα φίλτρα ακαδημαϊκής αξιοπιστίας, όχι μόνο δεν χαλάρωσαν, αλλά παραμένουν αυστηρά και αδιαπραγμάτευτα: ουσιαστική ακαδημαϊκή πιστοποίηση, προγράμματα σπουδών με διεθνή αναγνώριση, ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές, στελέχωση με ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προδιαγραφών. Και όλα αυτά, όχι αποσπασματικά ή ευκαιριακά, αλλά υπό τη σταθερή, θεσμική εποπτεία της ΕΘΑΕ, ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η βιωσιμότητα κάθε ιδρύματος».

Στις σχολές που εν τέλει πιστοποιήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ και δέχθηκαν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τους πρώτους πρωτοετείς, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο νομικές και δύο ιατρικές σχολές, καθώς επίσης και τέσσερις σχολές Ψυχολογίας.

«Ήδη, εκατοντάδες φοιτήτριες και φοιτητές μας κάνουν μια συνειδητή επιλογή εμπιστοσύνης στα νέα, αδειοδοτημένα πανεπιστήμια», σχολίασε σχετικά η κυρία Ζαχαράκη. «Πρόκειται κυρίως για αποφοίτους ελληνικών σχολείων -είτε μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων είτε μέσω του ΙΒ- και άλλων διεθνών εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά και για ξένους φοιτητές που επέλεξαν την Ελλάδα ως κέντρο ανώτατων σπουδών, με προοπτική και διεθνή προσανατολισμό. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες επιλογές για πολλές ελληνικές οικογένειες, στη δυνατότητα των παιδιών μας να παραμείνουν για σπουδές στον τόπο τους, αλλά και νέες ευκαιρίες για το ακαδημαϊκό προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει και να εξελιχθεί στη χώρα», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως επίσημα χαρακτηρίζονται, που πήραν το «πράσινο φως» για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, τα δύο εδρεύουν στην Αθήνα και άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το ότι από τα μητρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα των τεσσάρων ΝΠΠΕ, τα τρία προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένα από την Κύπρο. Παράλληλα, μέχρι τον Φεβρουάριο, αναμένεται να γίνει εκ νέου κατάθεση φακέλων, προκειμένου να ιδρυθούν νέα ΝΠΠΕ που θα λειτουργήσουν από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

«Το ήδη έντονο διεθνές ενδιαφέρον -με σοβαρούς και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να προετοιμάζονται για την κατάθεση αιτήσεων το πρώτο δίμηνο του 2026, παρακολουθώντας προσεκτικά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου στην πράξη- αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της αξιοπιστίας» του θεσμικού πλαισίου, ανακοίνωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Ζαχαράκη.

Ταυτόχρονα, η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι «η διεθνοποίηση μέσω των νέων μη κρατικών πανεπιστημίων, δεν γίνεται σε βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου», το οποίο, όπως επισήμανε, ισχυροποιείται ήδη, «με επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστική στήριξη της φοιτητικής μέριμνας, με περισσότερους διορισμούς μελών ΔΕΠ, με περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, με 74 νέα κοινά ή διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα και με στρατηγικές συμπράξεις με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Columbia, το Yale και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης».

«Δημιουργούμε έναν νέο, εξωστρεφή χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς τις διεθνείς εξελίξεις αλλά τις διαμορφώνει. Η χώρα μας αναδεικνύεται σε εκπαιδευτικό κόμβο γνώσης και ευκαιριών για φοιτητές και νέους επιστήμονες, ενισχύοντας τη διεθνή της θέση στην έρευνα και την καινοτομία», κατέληξε η υπουργός.

Οι ΝΠΠΕ που λειτουργούν από το 2025-26

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κατάλογο πιστοποιημένων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και οι σχολές που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, είναι τα εξής:

Με έδρα την Αθήνα

1. The University of Keele, Greece - ΝΠΠΕ. Μητρικό ίδρυμα: The University of Keele (Ην. Βασίλειο)

Σχολές: α) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, β) Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, γ) Νομική Σχολή, με συνολικά πέντε προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα.

2. UNIC ATHENS - ΝΠΠΕ. Μητρικό ίδρυμα: University of Nicosia (Κύπρος)

Σχολές: α) Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Επιστημών και Μηχανικής, δ) Επιστημών Ζωής και Υγείας, ε) Ιατρική Σχολή, στ) Νομική Σχολή, με συνολικά εννέα προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη

1. Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια - ΝΠΠΕ. Μητρικό ίδρυμα: The Open University (Ην. Βασίλειο)

Σχολές: α) Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων και γ) Τεχνολογίας και Επιστημών, με συνολικά επτά προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

2. CITY - ΝΠΠΕ. Μητρικό ίδρυμα: The University of YORK (Ην. Βασίλειο)

Σχολές και Τμήματα: α) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, β) Σχολή Επιστημών, γ) Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, με συνολικά πέντε προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα.