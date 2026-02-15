Σ. Ζαχαράκη: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπηρέτησε με εξαίρετο τρόπο τη χώρα, την πολιτική, την επιστήμη

«Με βαθύ αίσθημα σεβασμού αποχαιρετώ την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία έφυγε πλήρης ημερών, δημοσίων αξιωμάτων και προσωπικής ανεκτίμητης αξίας. Η απώλειά της γίνεται ο προβολέας για να αναδειχθεί ξανά ο εξαίρετος τρόπος με τον οποίο υπηρέτησε τη χώρα, την πολιτική, την επιστήμη», αναφέρει σε ανάρτηση στο Facebook η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Επίσης, κ. Ζαχαράκη τονίζει ότι η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη «πρωτοστάτησε όχι για να διακριθεί, αλλά για να διευρύνει τα όρια του εφικτού για τις γυναίκες που ακολούθησαν».

Ολόκληρη η ανάρτησή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ως εξής:

«Με βαθύ αίσθημα σεβασμού αποχαιρετώ την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη η οποία έφυγε πλήρης ημερών, δημοσίων αξιωμάτων και προσωπικής ανεκτίμητης αξίας.

Η απώλειά της γίνεται ο προβολέας για να αναδειχθεί ξανά ο εξαίρετος τρόπος με τον οποίο υπηρέτησε τη χώρα, την πολιτική, την επιστήμη.

Πρωτοστάτησε όχι για να διακριθεί, αλλά για να διευρύνει τα όρια του εφικτού για τις γυναίκες που ακολούθησαν.

Ως πανεπιστημιακός, ως Υπουργός ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων αλλά και της Ακαδημίας Αθηνών.

Κρατώ στο μυαλό και στην καρδιά μου, τις συζητήσεις μας, τα λόγια της, τις διακριτικές νουθεσίες, την ευψυχία και τη γενναιοδωρία ενός αληθινά άξιου ανθρώπου.

Εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».