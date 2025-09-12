Σ. Ζαχαράκη: Το πρόβλημα με τα κενά στα σχολεία είναι δομικό - Κλήθηκαν παραπάνω από 24.000 αναπληρωτές

«’Έχουμε κενά και προσπαθούμε να τα καλύψουμε νωρίτερα καλώντας τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών στις 25 – 26 Σεπτεμβρίου, ενώ συνήθως γίνεται Οκτώβρη», είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας μία ημέρα μετά το «πρώτο κουδούνι».

«Όποια κενά διαπιστώνονται μετά το διορισμό των 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και τις άδειες που έλαβαν, καθώς και μετά την α ´ φάση τοποθέτησης, περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών θα σπεύσουμε να τα καλύψουμε νωρίτερα με τη β´ φάση πρόσληψης αναπληρωτών που θα γίνει στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου. Συνήθως η β´ φάση πραγματοποιείται εντός του Οκτωβρίου. Φέτος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν νωρίτερα και τα ολοήμερα σχολεία και να καλύψουμε και τα παιδιά που χρειάζονται ειδική υποστήριξη» ανέφερε

Ερωτηθείσα για το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κενών στα σχολεία η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «είναι ένα δομικό ζήτημα που θέλοντας και μη θα το αντιμετωπίσουμε. Αν καθόσασταν μια εβδομάδα μαζί μας στο Υπουργείο Παιδείας θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια. Να σας αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6! Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας. Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό ώστε να καλύψει την ανάγκη και να μην μείνουν ούτε ώρα τα παιδάκια χωρίς νηπιαγωγό. Σήμερα μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους 24.000 αναπληρωτές, στο Υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β´ φάση».

«Δεν υπάρχει υπουργός σε κάποια άλλη χώρα που να ξέρει πού μπορεί να υπάρχει κενό»

Στις άλλες χώρες υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα τοπικής εμβέλεια, εδώ έχουμε κοινούς πίνακες που τρέχουν με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ και για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχει γίνει πολλαπλά αποδοχή της θέσης, είπε η Υπουργός μιλώντας για ιδιομορφία και λόγω γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας.

«Εμείς δεν θέλουμε να φτάνει το πρόβλημα στο υπουργό, ούτε να λέω ότι το πρόβλημα λύθηκε κατόπιν ενεργειών μου, αλλά να λύνονται τα προβλήματα σε επίπεδο αποκεντρωμένο», είπε η κυρία Ζαχαράκη και στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι λύθηκε μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στα Χανιά, το πρόβλημα για το οποίο ένα κοριτσάκι της απηύθυνε προσωπικό μήνυμα.

Τεχνητή νοημοσύνη: Να μην είναι «αυτοσκοπός» και να μην υποκαθιστά τη γνώση

Με τη συνεργασία που χρηματοδοτεί το ‘Ιδρυμα Ωνάση για 20 σχολεία από όλη την Ελλάδα, εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν για τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στην τάξη κι αμέσως μετά η επιμόρφωση θα ισχύσει για τα παιδιά, είπε η Σοφία Ζαχαράκη αναφέροντας ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης και εμπλουτισμού του μαθήματος της Πληροφορικής.

Το Φθινόπωρο του 2026 προβλέπει ο κοινός σχεδιασμός με τον Παύλο Μαρινάκη και με βοήθεια από το ΑΠΘ ότι τα παιδιά σε 30 σχολεία θα εκδίδουν πιλοτικά εφημερίδα.

«Βλέπετε ότι υπάρχει αδυναμία στη συγκέντρωση, τα παιδιά λοιπόν θα μάθουν να ξαναδιαβάζουν και το σημαντικό είναι ότι θα μπορούν να διακρίνουν ποια είδηση είναι ψευδής, θα συνθέτουν γνώση με κριτικές πηγές. Θέτω, προσωπικό στόχο να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης, να καταλάβουν και τον κίνδυνο αλλά και τι σημαίνει σωστή ερώτηση», είπε.

«Θέλουμε να αποκτήσει αξία το εθνικό απολυτήριο»

Χθες βγάλαμε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών του 2026 που ξεκινούν 29 και 30 Μαίου. Για αρχή δεν υπάρχει κατάργηση των Πανελλαδικών, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να βρούμε και να αντιπαράβάλλουμε ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια αλλά θα αρχίσουμε να ενισχύουμε την Τράπεζα Θεμάτων, ως αποτέλεσμα πολύ εκτενούς διαλόγου με κόμματα εκπαιδευτικούς και κοινότητα τους επόμενους μήνες, είπε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

«Θέλουμε να αποκτήσει το απολυτήριο αξία», είπε η κυρία Ζαχαράκη και χαρακτήρισε πολύ σημαντική εξέλιξη την έναρξη της συζήτησης για το εθνικό απολυτήριο.

«Δεν αφορά τα παιδιά του Λυκείου αλλά οι μαθητές που πάνε τώρα Γ’ Γυμνασίου θα έχουν την Τράπεζα Θεμάτων», είπε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.