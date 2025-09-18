Σ. Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Από το 2029 θα μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου

Τόσο για το Εθνικό Απολυτήριο, όσο και για της Πανελλαδικές Εξετάσεις μίλησε σε συνέντευξή της την Πέμπτη, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Συγκεκριμένα, όπως είπε η υπουργός, «το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;».

Μάλιστα, για τον λόγο αυτό η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.