Σ. Γκίκας: Συνολικά 178 πλοία ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο – Σε διπλωματική κινητικότητα η Αθήνα

Εντείνεται η ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα με την Αθήνα να βρίσκεται σε συνεχείς διπλωματικές επαφές, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα δεκάδες ελληνικά πλοία. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας τόνισε ότι η κατάσταση απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και άμεση ετοιμότητα.

Όπως είπε, στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται 35 πλοία με ελληνική σημαία. Συνολικά στην ευρύτερη περιοχή, Ομάν, Στενά Ορμούζ και Περσικό Κόλπο βρίσκονται 178 πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Στα 10 με ελληνική σημαία που πλέουν στον περσικό κόλπο είναι 90 Έλληνες ναυτικοί και άλλοι 70 που υπηρετούν σε ξένα κρουαζιερόπλοια. «Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας, εκδίδουμε οδηγίες προς τα πλοία και τις εταιρείες και παρακολουθουμε όλα τα γεγονότα», υπογράμμισε ο κ. Γκίκας διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα, βάσει διεθνούς δικαίου, έχει ευθύνη για τα πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία.

Για τα πλοία με ελληνική σημαία που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου που υπηρετούν δεκάδες Έλληνες ο υφυπουργός εξήγησε στην ΕΡΤ ότι οι ναυτικοί εργάζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Σε εξαιρετικές συνθήκες μπορούν να ζητήσουν αποχώρηση, όμως αυτό συνεπάγεται απώλεια εργασίας, γι’ αυτό δεν έχουν κατατεθεί αιτήματα επαναπατρισμού.

Το υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με τις διπλωματικές αρχές, ώστε, εάν χρειαστεί, να εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για τους 150 Έλληνες επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα.

Ο κ. Γκίκας επιβεβαίωσε ότι το Σάββατο σημειώθηκε επίθεση σε ελληνικό πλοίο στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Για το ενδεχόμενο συνοδείας εμπορικών πλοίων, ο κ. Γκίκας ξεκαθάρισε ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν αυτή τη στιγμή συνοδεία εμπορικών πλοίων από πολεμικά καθώς καμία χώρα δεν επιθυμεί να εμπλακεί στρατιωτικά.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν διαφορετικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά από την Ερυθρά Θάλασσα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει μόνο εάν το ρίσκο ήταν χαμηλό, τόνισε και ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός πλοίων έχει σταματήσει να κινείται στην περιοχή με οικονομικές επιπτώσεις.