Σ. Βούλτεψη σε Μπαλάφα: Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα - Σταματήστε το προκαταβολικό bullying (vid)

H υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη και το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπαλάφας είχαν έναν έντονο διάλογο σε τηλεοπτικό πάνελ με αφορμή το θέμα της ακρίβειας.

Ο κ. Μπαλάφας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η υφυπουργός Μετανάστευσης του απάντησε και η συζήτηση «άναψε».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.

Βούλτεψη: Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα. Δεν είπε τώρα.

Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση.

Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.

Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.

Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.

Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα,

Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.

Δείτε και το βίντεο από το 8:30 και μετά: