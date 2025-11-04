Σ. Βολουδάκη: Η θέση της κυβέρνησης είναι να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση κανένας πολίτης οπουδήποτε

«Η δική μου ξεκάθαρη θέση, που αυτή όμως είναι και η θέση της κυβέρνησης και είναι και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, δηλαδή εδώ είναι η θέση όλων μας είναι μία. Να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση κανένας άνθρωπος, κανένας συμπολίτης μας σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας» τόνισε η Σέβη Βολουδάκη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Δεύτερον, κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να μην χάσει τη δουλειά του. Και τρίτον, να προχωρήσει επιτέλους ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ στα πρότυπα αντίστοιχων εταιρειών που ήταν δημόσιες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, να θυμίσουμε ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικής εταιρείας από το νόμο του 4389 του 2016, νόμο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν στο Υπερταμείο, δεν είναι μία επιχείρηση κρατική» προσέθεσε η Υφυπουργός σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ.

«Έχουμε θέμα μεγάλο, κρατικών ενισχύσεων. Ήταν και η ερώτηση που έκανα και ειλικρινά, έχουν γίνει κατά καιρούς κάποιες προτάσεις από δήμους, πώς να λειτουργήσουν υποκαταστήματα μέσα σε δημαρχεία. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού» σημείωσε η κ. Βολουδάκη.

«Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου δεν έγινε όπως έπρεπε, ήταν να επικοινωνηθεί αυτό σε όλους και σε εμάς και στους πολίτες, πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η μετάβαση» τόνισε.

«Ήδη, πάνω από το 92% των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γίνεται τώρα που μιλάμε, πόρτα πόρτα. Πηγαίνει ο ταχυδρόμος στο σπίτι του όποιου συμπολίτη μας, του παραδίδει τη σύνταξή του, μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Δεν μπορεί σε κάποια περιοχή να υπάρξει από εδώ και πέρα κατάστημα; Πώς θα γίνει η εξυπηρέτηση αυτού του υπολειπόμενου 10% των υπηρεσιών; Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δεν επικοινωνηθεί και ενώ, έχουν πλάνο για το πώς θα το κάνουν» επισήμανε η κ. Βολουδάκη.

Σχετικά με τη φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες, περί «επικοινωνιακού φάουλ», ερωτηθείσα κατά πόσο η κυβέρνηση, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση το επικοινωνιακό φάουλ θα αφορούσε και την κυβέρνηση, η κ. Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι «δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση και δεν είχε ουσιαστικά ενημερωθεί καθόλου και την όποια τοπική κοινωνία αφορά το κλείσιμο του κάθε υποκαταστήματος. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε λάθος σε αυτή την περίπτωση ήταν αυτό. Ότι έπρεπε όλοι να ξέρουμε το πλάνο και από κει και πέρα, εφόσον αυτό προέκυπτε από το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, να προχωρήσει. Δεν έχει κανείς αντίρρηση στο ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι κρίσιμο είναι να παρέχεται η υπηρεσία. Και πώς θα γίνεται αυτό, επειδή προφανώς υπάρχουν κριτήρια οικονομικά και έχουν γίνει και μελέτες και υπάρχουν και νούμερα, μας τα παρουσίασαν και χθες και διάβασα και το σχετικό δελτίο τύπου που έβγαλαν τα ΕΛΤΑ, άρα λοιπόν το κρίσιμο θέμα είναι να υπάρχει η υπηρεσία. Αν αυτή θα παρέχεται από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ ή από κάποια άλλη μικρή ιδιωτική επιχείρηση, ένα μικρό βιβλιοπωλείο, ένα ψιλικατζίδικο ή οτιδήποτε που θα μπορεί να παρέχει αυτό το 8% της υπηρεσίας που δεν γίνεται με προσωπική επαφή και το κάνει ο καθένας από το σπίτι του, από την οικία του, νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία» συμπλήρωσε η κ. Βολουδάκη.