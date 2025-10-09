Πυρ ομαδόν των ρωσόδουλων κατά κυβέρνησης και χώρας

Η Ελλάδα δέχεται πυρ ομαδόν, όχι μόνο από την πρωτογενή προπαγάνδα της Μόσχας, αλλά και από ένα ετερόκλητο εγχώριο δίκτυο ρωσόφιλων που δίνει μάχες εμπροσθοφυλακής και οπισθοφυλακής, με στόχο την αποσάρθρωση τόσο της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας, όσο και των στρατηγικών επιλογών και συμμαχιών της χώρας, αλλά και αυτών που έχει καταφέρει να επιτύχει ως τώρα.

Πολιτικοί, θρησκευτικοί και επιχειρηματικοί θύλακες, με κοινό παρονομαστή την εξάρτηση από το Κρεμλίνο και τα ρούβλια, επιχειρούν να κατεδαφίσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να εξαναγκάσουν τον έλληνα πρωθυπουργό να αλλάξει ρότα και να αναθεωρήσει το δόγμα, το οποίο επανέλαβε από το βήμα της ΔΕΘ « δεν είμαστε με την Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη». Οπερ σημαίνει την αδιατάρακτη συνέχεια του δόγματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή : «ανήκομεν εις την Δύσιν».

Δεν αποτελεί βεβαίως είδηση ότι η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα έβαλε χθες στη σύντομη «πλύση», την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, μαζί με τη βεβαιότητά της ότι εμείς παραβιάζαμε το Ελσίνκι στη σχέση μας με τη «Μακεδονία», όπως έλεγαν από πάντα τα Σκόπια. Η Μόσχας και οι αριστεροί εσωτερικού και εξωτερικού.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε χθες, αυξάνοντας το βαθμό του συναγερμού, ότι η Ευρώπη δέχεται έναν υβριδικό πόλεμο από το καθεστώς Πούτιν. «Κάτι νέο και επικίνδυνο συμβαίνει στους ουρανούς μας», προειδοποίησε η Φον Ντερ Λάιεν, περιγράφοντας μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία ρωσικών επιθέσεων: Παραβιάσεις εναέριου χώρου, κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες βρώμικης παραπληροφόρησης και ακραίας ψευδολογίας.

Η Ελλάδα αποτελεί εδώ και πολλούς μήνες, το κομβικότερο πεδίο αυτού του επικίνδυνου πολέμου, με τους «πατριώτες» της ρωσοφιλίας και τους ρωσόδουλους να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, λασπώνοντας και αμφισβητώντας τους θεσμούς. Το κοινοβούλιο, τη δικαιοσύνη και φυσικά την εκτελεστική εξουσία. ύνη.

Η σταλινο-γεννημένη και μοσχοαναθρεμένη Αριστερά, η ακροδεξιά και η ψεκ δεξιά, τα «ρωσομοναστήρια» με τους πολλαπλούς βραχίονες, οι επιχειρηματίες οι δεμένοι στις μπίζνες του καθεστώτος Πούτιν, μετέχουν στον υβριδικό πόλεμο με ενιαίο μήνυμα: Αμφισβητήστε, υπονομεύστε, δημιουργήστε χάος. Ανατινάζουν καθημερινά τη θεσμική και κοινωνική συνοχή, σκηνοθετούν την εικόνα μιας χώρας σε διαλυτική παρακμή, σε εθνική υποχώρηση και οικονομική κατάρρευση. Περιγράφουν μέσα στο κοινοβούλιο και στα σόσιαλ μίντια τους τρόπους που θα εκδιωχθεί η εκλεγμένη κυβέρνηση. «Θα φύγετε με το καλό ή το κακό… Θα φύγετε κυνηγημένοι» ήταν η απειλή που ξεστόμισε ο Δημήτρης Νατσιός, αρχηγός της Νίκης στη Βουλή, αφού προηγουμένως κατηγόρησε τον Μητσοτάκη ότι κήρυξε άφρονα τον «πόλεμο» και έβαλε απέναντι τον Πούτιν.

Το πιο τρομακτικό απ’ όλα είναι η αδιαφορία που δείχνουν προκειμένου, έστω και λίγο να τηρήσουν τα προσχήματα. Φανερώνουν ανοιχτά το ποιά είναι αφεντικά τους, φωνάζουν το σκοπό τους, επιδεικνύουν τη δύναμή τους και αξιοποιούν τον γεωπολιτικό κυκεώνα με έναν και μόνο σκοπό. Να σύρουν εξευτελιστικά τη χώρα να γίνει υποτελής στη Μόσχα και ευάλωτη στον αυτοκρατορικό αυταρχισμό και αναθεωρητισμό της Αγκυρας.