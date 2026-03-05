Προσοχή στο «φωτοστέφανο» του Σάντσεθ!

Είναι πραγματικά εντυπωσιακές, οι ωδές προς το πρόσωπο του Ισπανού σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο μέρος της εγχώριας σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς εμφανίζει σχεδόν ως ηρωική μορφή, Ευρωπαίο ηγέτη ολκής και νησίδα μέσα στην παγκόσμια πολιτική δυστοπία.

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, διαπίστωσε ότι ο Σάντσεθ έχει την πιο σοβαρή αντιπολεμική στάση στο χάος της Μέσης ανατολής και το σημαντικότερο, ότι «αντιμετωπίζει τις κραυγές του Ντόναλντ Τράμπ».

Όσοι επικαλούνται τα κολλητηλίκια και τις δουλειές στα εξοπλιστικά με τον Ερντογάν, κατά τον κ. Μαργαρίτη είναι βιαστικοί και κότες λυράτες.

Επειδή την ίδια ώρα δεν προτείνουν να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και δεν μιλάνε για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Μ.Βρετανία. Όλα αυτά για να καταλήξει, πως ο Πέδρο Σάντσεθ είναι ένας συνεπής Σοσιαλιστής πρωθυπουργός. Τον κύριο Μαργαρίτη είχε προλάβει ο Χάρης Δούκας που σταμάτησε ό,τι έκανε στο δήμο Αθηναίων για να γράψει: «Η μόνη φωνή των κυβερνήσεων της Ευρώπης που σηκώνει ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Με την Ειρήνη. Με τον Σάντσεθ».

Μόνο που ο Πέδρο Σάντσεθ, φαίνεται να ενδιαφέρεται για την ειρήνη, όσο ακριβώς και ο Ντ.Τράμπ για το διεθνές δίκαιο. Το Politico μάλιστα αποδίδει τη στάση του Ισπανού πρωθυπουργού, σε μια τριπλή ομηρία: από τα σκάνδαλα, τους ριζοσπάστες αριστερούς κυβερνητικούς εταίρους του και την ισπανική κοινή γνώμη.

Επιλέγει έτσι, με το βλέμμα στραμμένο στην καρέκλα του, στις κάλπες τον επόμενο χρόνο και την αντιπάθεια των Ισπανών για τον Αμερικανό πρόεδρο, να παίζει τον αντίπαλο «καουμπόι» στον Τράμπ. « Η σθεναρή αντίθεση του Σάντσεθ στον πρόεδρο των ΗΠΑ τον βοηθά να προωθήσει την ατζέντα της αριστερής πτέρυγας εντός του PSOE», εκτιμά ανώτερος αναλυτής στο ισπανικό Real Instituto Elcano.

Οι αντίπαλοί του, που δεν εκστασιάζονται όπως ο Δούκας και ο Μαργαρίτης, επισημαίνουν πως κάτι δεν πάει καλά όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς, οι Χούθι ή το ιρανικό καθεστώς, επικροτούν την κυβέρνηση Σάντσεθ.

Θεωρούν επίσης ως υπαρκτό τον κίνδυνο ενός ιδιότυπου απομονωτισμού της Ισπανίας. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός δυτικής χώρας να εμφανίζεται ως υπερασπιστής των πλέον αντιδυτικών συμφερόντων; Απολύτως. Με δεδομένο ότι για να παραμείνει πρωθυπουργός ή και να έχει ελπίδες να ξαναβγεί, χρειάζεται τις ψήφους και τη συμμαχία των Podemos, της Ενωμένης Αριστεράς κ.α. Κάπως έτσι προέκυψε η αυθόρμητη υποστήριξη στο Μαδούρο ο οποίος αποδεδειγμένα – όπως και νωρίτερα ο Τσάβες – χρηματοδοτούσαν τους Podemos και όχι μόνο.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα της κυβέρνησης της Ισπανίας να επιλέξει πώς θα πορευτεί και με ποιους θα συμβαδίσει για να διασφαλίσει τα μικρά και μεγάλα συμφέροντά της.

Συμφέροντα που δεν κρύβει ότι ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τον Ερντογάν και την Τουρκία ενώ έχει το πλεονέκτημα να γειτονεύει με την Πορτογαλία και τη Γαλλία.

Όμως το «φωτοστέφανο» που σπεύδουν να εναποθέσουν στο κεφάλι του Σάντσεθ, δεν καλοστέκεται. Οι εδώ και εκεί, σοσιαλιστές και οι σύντροφοι των Podemos, κατάπιαν την αχλύ της διαφθοράς που καλύπτει τον Πέδρο Σάντσεθ. Από τη συζυγική κλίνη μέχρι υπουργούς και στενότατους συνεργάτες του.

Αμνήμονες, που τρώνε αβέρτα λωτούς, οι εγχώριοι θαυμαστές του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Ο οποίος έδωσε, στον εαυτό του ένα «break» πέντε ημερών το 2024 όταν προέκυψαν οι καταγγελίες, που αφορούσαν τη σύζυγό του Μπεγόνια Γκόμεθ και ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητα της και κατάφερε να εξασφαλίσει από ιδιώτες και φορείς, χορηγίες σε πανεπιστημιακό πρόγραμμα που διηύθυνε.

Από το Φεβρουάριο του 2024 εξάλλου το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ελέγχει υποθέσεις διαφθοράς - που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες - με εμπλεκόμενους πρώην υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Όπως ο Σάντος Θερδάν, ο άνθρωπος-κλειδί στις διαπραγματεύσεις του Σάντσεθ με τους Καταλανούς εθνικιστές και ο κύριος αρχιτέκτονας του κυβερνητικού συνασπισμού το 2023.

Ο συνεπής σοσιαλιστής και το καραβάνι του, συνεχίζει την πορεία για τις εκλογές του 2027. Ας τον χαρακτηρίζει ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος «αρχηγό μιας διεφθαρμένης αγέλης λύκων», το ζήτημα είναι να καταφέρει να κοροϊδέψει τους Ισπανούς ότι τα έβαλε με τον Τραμπ… Για να υπερασπιστεί την Ειρήνη.