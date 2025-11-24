«Πρόεδρε, θα πέσουμε για ένα κωλοόνομα;» - Τι γράφει ο Τσίπρας για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Σε διάφορες πτυχές της Συμφωνίας των Πρεσπών κάνει λόγο στο βιβλίο του, «Ιθάκη» ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά της Συμφωνίας.

Συγκριμένα, ο κ. Τσίπρας φέρεται να θυμήθηκε μάλιστα τα λόγια ενός βουλευτή του, ο οποίος τον πλησίασε κατά τη διάρκεια περιοδείας και του είπε: «Δηλαδή, θα πέσει η κυβέρνηση για ένα κωλοόνομα;».

Αναλυτικά όσα έγραψε στο βιβλίο του «Ιθάκη» για τις Πρέσπες

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως, όταν έγιναν οι δύο μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2019, κάποιοι από τους γύρω μου δείλιασαν. Μερικοί συνεργάτες μου με συμβούλεψαν να παρατήσω το ζήτημα. Να μην επιχειρήσω να το λύσω. Και στην ανάγκη να καταφύγω σε εκλογές πριν από την επίλυσή του, για να δώσω την καυτή πατάτα στον επόμενο, σε περίπτωση που έχανα.

Ένας βουλευτής μας, μάλιστα, με πλησίασε στη διάρκεια κάποιας περιοδείας, με απομόνωσε και μου είπε: ''Δηλαδή, θα πέσει η κυβέρνηση για ένα κωλοόνομα;''.

Ήταν σαφής η αναφορά του στη γνωστή φράση του αείμνηστου Βαγγέλη Γιαννόπουλου: ''Ε, όχι και να πέσει η κυβέρνηση για ένα κωλόσπιτο!''. Γέλασα αυθόρμητα. Γρήγορα, όμως, σοβάρεψα. Του εξήγησα ήρεμα πως αυτό το ζήτημα δεν ήταν ούτε αστείο ούτε εύκολο. Δεν προσφερόταν για εκλογικό κυνισμό ή μικροκομματικό συμψηφισμό. Απαιτούσε αίσθημα ευθύνης, γιατί αφορούσε την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη γεωπολιτική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή».

Σε άλλο σημείο αναφέρει:

«Εν τέλει, η Συμφωνία των Πρεσπών και το τέλος της συγκυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο, ως συνέπειά της, επέτρεψε τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ με δυνάμεις της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της Ανανεωτικής Αριστεράς και ενδυνάμωσε τη θέση του ως κύριου φορέα της σύγχρονης Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα».

Οι περιγραφές του Αλ. Τσίπρα για το τι συνέβη πριν την ψηφοφορία

«Λίγα λεπτά πριν από την ψηφοφορία στεκόμουν στο γραφείο μου στη Βουλή και κοιτούσα το ρολόι. Ήξερα ότι δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. Είχα 145 βουλευτές. Έπρεπε να γίνουν 151. Ούτε ένας λιγότερος. Τελικά, η κυβέρνησή μου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από 151 βουλευτές. Εκτός από τους 145 του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ της κυβέρνησης ψήφισαν τέσσερις βουλευτές που προέρχονταν από τους ΑΝ.ΕΛ. (Κώστας Ζουράρις, Βασίλης Κόκκαλης, Έλενα Κουντουρά, Θανάσης Παπαχριστόπουλος), η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κατερίνα Παπακώστα και ο Σπύρος Δανέλλης που προερχόταν από το Ποτάμι».