Δημοσκόπηση Interview

Την παγίωση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας πέριξ του 30% καταγράφει και η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του politic.gr, με το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου να σημειώνει άνοδο 3,8 μονάδων (από το 25,9% στο 29,7%), έχοντας προβάδισμα περίπου 15 μονάδων (14,7) από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (15%).

Η Ελληνική Λύση υποχωρεί από το 10,1% στο 8,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στην τέταρτη θέση, καταγράφει σημαντική πτώση, από το 10% στο 7,6%.

Το ΚΚΕ κινείται σταθερά από το 7,8% στο 7,4%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει μικρή άνοδο, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση με 5,4% (από 4,5%), την ώρα που το Κίνημα Δημοκρατίας πέφτει, συγκεντρώνοντας 4,4% έναντι 5,3% τον Αύγουστο. Πτώση σημειώνουν και η Φωνή Λογικής (από 5,2% στο 4,2%) και το ΜέΡΑ25 (από 5% στο 4%). Η Νέα Αριστερά παρουσιάζει μικρή ενίσχυση, από το 1,4% στο 2,8%, ενώ η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,5%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 23,9%, έχοντας πάλι διψήφια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (13,2%), ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση (7,5%), Πλεύση Ελευθερίας (6,4%), ΚΚΕ (6,1%) και ΣΥΡΙΖΑ (4,4%).

«Ναι στον Λοβέρδο, όχι στον Σαμαρά»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη, δείχνοντας ότι το άνοιγμα προς πρόσωπα του Κέντρου προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της ΝΔ. Στον αντίποδα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίδραση είναι σαρωτικά αρνητική: το 87% την απορρίπτει, μόλις το 11% την εγκρίνει και ένα 2% δηλώνει ουδέτερο. Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τη βαθιά ενόχληση που προκάλεσε στην κομματική βάση η αποχώρηση του κ. Λοβέρδου και η μετακίνησή του προς τη ΝΔ.

Σχετικά με το ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εκφράζεται αρνητικά: το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% δεν παίρνει θέση. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ η εικόνα διαφοροποιείται, με το 34% να βλέπει θετικά την επιστροφή, το 55% να διαφωνεί και το 11% να δηλώνει ουδέτερο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, αν και ο κ. Σαμαράς εξακολουθεί να διαθέτει επιρροή σε ένα τμήμα της βάσης, η πλειοψηφία των πολιτών —ακόμη και εντός της ΝΔ— δεν φαίνεται να επιθυμεί μια θεσμική του επάνοδο.

Κατάλληλος για πρωθυπουργός: Μητσοτάκης στο 29,9%, Ανδρουλάκης στο 11,1% αλλά “Κανένας” στην κορυφή

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, η πρώτη απάντηση είναι… κανένας, με ποσοστό 33,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 29,9%, ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%. Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,2%), ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (από 4,7%), ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης (3,7%) και ο Σωκράτης Φάμελλος (3%) καταγράφουν οριακή εμπιστοσύνη.

Σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα στέλνουν οι πολίτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πιο σημαντικά για έναν αρχηγό κόμματος. Η «εντιμότητα και ηθική» αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κριτήριο με 41%, αφήνοντας πίσω την «ικανότητα διακυβέρνησης» (28%) και το «όραμα και στρατηγική» (25%). Στην τελευταία θέση βρίσκονται η «ικανότητα επικοινωνίας με τους πολίτες» (3%) και το «διεθνές κύρος» (2%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πολίτες αναζητούν πρωτίστως καθαρότητα και αξιοπιστία, και λιγότερο επικοινωνιακά τρικ ή εξωτερική εικόνα.