Πρεσβεία Ισραήλ: Επικοινωνία Κατς με Σακελλαροπούλου για τους ομήρους από τη Γάζα

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, επικοινώνησε τη Δευτέρα με την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για την απελευθέρωση του Εβγιατάρ Νταβίντ, τελευταίου ομήρου της Χαμάς από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η κ. Σακελλαροπούλου είχε συναντήσει στο Προεδρικό Μέγαρο συγγενείς του ομήρου αυτού, μαζί με μέλη οικογενειών και άλλων Ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και τους είχε εκφράσει την αλληλεγγύη της, τόσο τη δική της όσο και του ελληνικού λαού, για τις δύσκολες στιγμές που διέρχονται.