Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ που επικαλούνται τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, τις τελευταίες ώρες πλοία και υποβρύχια του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν βγει στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε tweet που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του ο ανεξάρτητος αμυντικός αναλυτής και ερευνητής, X. Σάτον, υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη κινητικότητα ενδεχομένως να συνιστά μια πρόβα πολεμικής επιχείρησης των ρωσικών δυνάμεων κατά της Ουκρανίας ή ότι είναι άλλη μία επίδειξη ισχύος της Μόσχας, στο πλαίσιο άσκησης για την αποτροπή μιας πιθανής επίθεσης των ουκρανικών δυνάμεων.

***BREAKING***



A sudden mass exodus of warships and submarines from Novorossiysk today. Very unusual, may be a leading indicator of an operation of some kindhttps://t.co/5S17R6kayH