Ρώσος αξιωματούχος: Στη Σολεντάρ συνεχίζει να υπάρχει ουκρανική «αντίσταση»

Διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι στην ουκρανική πόλη Σολεντάρ συνεχίζουν να υπάρχουν «θύλακες αντίστασης», υπονομεύοντας τους ισχυρισμούς ότι η πόλη έχει καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο πανίσχυρος επικεφαλής της ιδιωτικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, της οποίας οι μισθοφόροι πολεμούν για να καταλάβουν την πόλη, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι η Σολεντάρ βρίσκεται υπό τον «πλήρη έλεγχο» των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς ενώ ανεξάρτητοι αναλυτές λένε ότι οι συγκρούσεις πιθανόν συνεχίζονται στην πόλη.

«Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ακόμα κάποιοι μικροί θύλακες αντίστασης στη Σολεντάρ», δήλωσε ο Αντρέι Μπαγέφσκι, στρατιωτικός και διορισμένος από τη Ρωσία τοπικός αξιωματούχος, σε σχόλια που μεταδόθηκαν μέσω Διαδικτύου.

«Τα παιδιά μας συνεχίζουν να πιέζουν τον εχθρό σε αυτά τα σημεία. Γενικά, η επιχείρηση πηγαίνει καλά και ήδη τα δυτικά προάστια της Σολεντάρ είναι εντελώς υπό τον έλεγχό μας», πρόσθεσε.

Το Κρεμλίνο και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τηρούν σιγήν ιχθύος για την κατάσταση γύρω από την πόλη. Στην ημερήσια ενημέρωση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε μόνο ότι οι επιθετικές ενέργειες στην περιφέρεια του Ντονέτσκ συνεχίζονται «επιτυχώς», χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά στη Σολεντάρ.

Σε χάρτη που παρουσιάστηκε στην ενημέρωση εμφανίζονται περιοχές της Σολεντάρ με την ένδειξη ότι βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο αλλά δεν έγινε αναφορά σε πρόσφατες συγκρούσεις ή σημαντικά χτυπήματα στις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Εάν οι ρωσικές δυνάμεις πράγματι καταφέρουν να καταλάβουν την πόλη, αυτό θα σηματοδοτεί την πρώτη εδαφική προέλαση για τη Ρωσία στην σύγκρουση από τον περασμένο Ιούλιο.

Στρατιωτικοί αναλυτές της Δύσης επίσης αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του Πριγκόζιν ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει την πόλη. «Οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει πλήρως τη Σολεντάρ παρά τις πρόσφατες ρωσικές προελάσεις», έγραψαν αναλυτές του Institute for the Study of War.