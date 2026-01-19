Πηγές ΝΔ: Ο Π. Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολίαζαν ότι «μπούμερανγκ» για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το σύνολο της αντιπολίτευσης, γύρισε η κατάθεση του πρώην υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρά το επαναλαμβανόμενο «δεν γνωρίζω» και «δεν έχω να προσθέσω κάτι», ο πρώην υπουργός προχώρησε σε μια κρίσιμη παραδοχή, η οποία – όπως υποστηρίζουν – «αδειάζει» την ίδια του την πρώην παράταξη, τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας.

«Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε την περιβόητη τεχνική λύση "πολιτική επιλογή ώστε να μη χαθούν πόροι", επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπνεύστηκε ένα μοντέλο διαχείρισης των επιδοτήσεων, το οποίο γέννησε αρκετά προβλήματα», κατέληξαν οι πηγές της ΝΔ.