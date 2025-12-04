Βουλή - Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Σε… συνεργάτες του επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος ο Νίκος Μπουνάκης, καθώς η κατάθεσή του δεν παρείχε καμία ουσιαστική απάντηση στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων στη λίμνη Κάρλα.

Η εικόνα που παρουσίασε ήταν μια συνεχής μετατόπιση ευθυνών: από την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων μέχρι τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, όλα αποδίδονταν σε υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες, αφήνοντας θολό το τοπίο γύρω από το πώς λειτουργούσε πραγματικά το ΚΥΔ του» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «η μοναδική σαφής τοποθέτηση του κ. Μπουνάκη ήταν πως "από 14 ετών ανήκει στο ΠΑΣΟΚ" και πως είναι στενός φίλος και υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη».

Κατά τις ίδιες πηγές «στις επίμονες ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο μάρτυρας περιέγραφε ένα σχήμα όπου ο ίδιος εμφανιζόταν ουσιαστικά αποκομμένος από τη λειτουργία του ΚΥΔ: "Δεν παραλαμβάνω ο ίδιος τις αιτήσεις", "δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το ΚΥΔ", "δεν ελέγξαμε το τοπογραφικό", "να βρω τις δηλώσεις…".

Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ως προς τον εξωτερικό συνεργάτη Μ.Κ., ο οποίος είχε υποβάλει ψευδή ηλεκτρονικά μισθωτήρια και σήμερα είναι προφυλακισμένος. Ο κ. Μπουνάκης ισχυρίστηκε ότι η συνεργασία τους έληξε το 2023, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τις πράξεις του. Για τον κ. Κυριακάκη πρόσθεσε ότι "ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσαρά και έχει διαγραφεί", σημειώνοντας πως υπήρξε και "δικαστική διαμάχη γιατί μου χρωστούσε χρήματα"».

«Μετά τα παραπάνω», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές «το πολιτικό ερώτημα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη επανέρχεται: Γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης τις πρακτικές του στενού φίλου και υποστηρικτή του ή θα συνεχίσει να τον καλύπτει; Τον ικανοποίησε άραγε ότι ενώ έχει πιαστεί με την γίδα στην πλάτη, επιρρίπτει ευθύνες σε υπαλλήλους;»