Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Για «σταθερή αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης» έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη σημερινή στάση των κομμάτων στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, τόνισαν πως «χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση Ξυλούρη. Η άρνησή του να καταθέσει οδήγησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αποχωρήσεις που προφανώς εξυπηρετούν περισσότερο τα δελτία των 8, ενώ η πλειοψηφία πρότεινε να ακολουθηθεί η μόνη απολύτως θεσμική διαδικασία: η παραπομπή στον εισαγγελέα, αρμόδιο για να κρίνει εάν συντρέχει απείθεια.».

Όσον αφορά τον Ανδρέα Στρατάκη σχολίασαν πως «επαναλήφθηκε η ίδια τακτική. Πρόκειται για άνθρωπο με μακρά κομματική πορεία στο ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος κατέθεσε ευθέως («ψηφίζαμε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου»). Για μήνες, η αντιπολίτευση τον είχε αναδείξει σε κεντρική φιγούρα υποτιθέμενων «εγκληματικών δικτύων», υιοθετώντας χαρακτηρισμούς τηλεοπτικών πάνελ. Όμως στην επιτροπή, αναγκάστηκαν να αποστασιοποιηθούν».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «δεν είναι κατηγορούμενος για κάτι».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «δεν τον έχει κατηγορήσει ποτέ».

Το ΚΚΕ επισήμανε ότι δεν υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο.

Η Νέα Αριστερά παραδέχθηκε ότι «στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά στο όνομά του», σχολίασαν από τη ΝΔ.

Παράλληλα, τόνισαν πως «η Νέα Δημοκρατία δεν υιοθέτησε ποτέ τον κ. Στρατάκη ούτε έλαβε θέση υπέρ οποιουδήποτε μάρτυρα. Αντιθέτως, επισημαίνει ότι η αντιπολίτευση, η οποία τον παρουσίαζε μέχρι χθες ως υποτιθέμενο "κεντρικό πρόσωπο", βρίσκεται σήμερα να αποδομεί μόνη της το αφήγημά της.

Η αντιπολίτευση είναι εκείνη που επιλέγει διαδοχικά την οδό των εντυπώσεων: πρώτα με προσχηματικές αποχωρήσεις λόγω Ξυλούρη, και τώρα με την αναίρεση όσων η ίδια υποστήριζε για τον Στρατάκη, έναν άνθρωπο με ξεκάθαρο πολιτικό παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ, κατά δήλωση του ίδιου.»

Καταλήγοντας, οι πηγές από το κυβερνών κόμμα σχολίασαν πως «η εξεταστική επιτροπή οφείλει να συνεχίσει το έργο της με θεσμικό τρόπο και όχι με όρους τηλεοπτικών πάνελ. Όσο η αντιπολίτευση επιλέγει να λειτουργεί στη βάση εντυπώσεων και όχι δεδομένων, τόσο τα γεγονότα θα την διαψεύδουν».