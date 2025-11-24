Π. Πολάκης για βιβλίο Τσίπρα: Λέει ψέματα και ανακρίβειες

Άμεσα αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης στα όσα αναφέρει για το πρόσωπό του ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιβλίο «Ιθάκη» προαναγγέλλοντας παράλληλα μια εκτενέστερη τοποθέτηση.

Σύμφωνα με την αναφορά του πρώην πρωθυπουργού στο βιβλίο που κυκλοφόρησε σήμερα, ο βουλευτής Χανίων επέδειξε εκβιαστική στάση και είχε απαίτηση το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά να στελεχωθεί από φιλικά του πρόσωπα:

«Κάτι παρόμοιο υποδήλωνε η απαίτηση του Παύλου Πολάκη να στελεχωθεί το ψηφοδέλτιο των Χανίων από φιλικά σε αυτόν πρόσωπα, ώστε όχι απλά να εκλεγεί ο ίδιος αλλά να περιορίσει την πιθανότητα εκλογής του Σταθάκη που ανήκε στην άλλη πλευρά της εσωκομματικής σκακιέρας. Και παρόμοια περιστατικά είχαμε και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες και από τις δύο βασικές τάσεις.

Ο Πολάκης όμως έφτασε στο σημείο να διατυπώσει δημόσια την εκβιαστική του απαίτηση. Αισθανόμουν πλέον πως η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι. Αποφάσισα λοιπόν να μην ανακοινώσω την υποψηφιότητά του στα Χανιά και να αφήσω ανοιχτό το ζήτημα, με την πρόθεση, αν χρειαστεί, να τον αποκλείσω από το ψηφοδέλτιο», γράφει ο Τσίπρας στην «Ιθάκη» και συνεχίζει:

Φυσικά, ακολούθησαν έντονες ζυμώσεις, πιέσεις και παρασκηνιακές συζητήσεις. Υπήρξε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ένας οδυρμός για το τι θα σήμαινε η απουσία του Πολάκη από τα ψηφοδέλτια: ότι θα προκαλούσε αποσυσπείρωση, ότι θα «καταστρεφόμασταν» χωρίς αυτόν στην Κρήτη, ότι θα άνοιγε νέο κύκλο εσωκομματικής κρίσης.

Το οξύμωρο είναι ότι ο οδυρμός διαπερνούσε όλες τις τάσεις. Η επιθυμία τους ήταν να ορίζουν οι τάσεις και όχι ο Πρόεδρος και τα συλλογικά όργανα τους υποψήφιους. Κι αυτή η επιθυμία αποδείχτηκε ισχυρότερη από τις διαφορές τους. Τελικά, κάτω από το βάρος αυτών των πιέσεων, ο Πολάκης παρέμεινε υποψήφιος, αφού υποχώρησε στις απαιτήσεις του για το ψηφοδέλτιο.

Η υπόθεση αυτή δεν ήταν απλώς μια προσωπική σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου του κόμματος και ενός Βουλευτή της Περιφέρειας, αλλά σημάδι μιας βαθύτερης παθογένειας: της δυσκολίας του κόμματός μας να ξεπεράσει τις προσωπικές στρατηγικές και να υιοθετήσει στην πράξη μια συλλογική ταυτότητα, αντάξια των αρχών ενός σύγχρονου κόμματος της ευρύτερης Αριστεράς».

«Ψέματα και ανακρίβειες»

Ο Παύλος Πολάκςης σε ανάρτησή του προανήγγειλε απαντήσεις και τονίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας γράφει πολλά ψέματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα) ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.

Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους, μεχρι τους δικαστες, μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!!

Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει!»