Π. Μαρινάκης: Ζητά εξηγήσεις από Ανδρουλάκη μετά τη δήλωση ότι «η βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής»

Δριμύτατη κριτική εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη άσκησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ζητώντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποσύρει τη δήλωσή του για τις βεντέτες στην Κρήτη.

Σημειώνεται, ότι Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ σήμερα το πρωί, μιλώντας για το περιστατικό στα Βορίζια, δήλωσε πως «έχουμε μπερδέψει τα ''εγκλήματα τιμής'' με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει ''έγκλημα τιμής''. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%».

Εξηγήσεις λοιπόν ζητά για αυτή του την τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και διερωτάται μεταξύ άλλων αν «υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία;».

«Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του», αναφέρει.

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: "Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής".

Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο "βεντέτας"; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;

Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του.