Τα εγκλήματα, είναι εγκλήματα κύριε Ανδρουλάκη

Δεν πρέπει να συγχέουμε τα «εγκλήματα τιμής» με τα υπόλοιπα εγκλήματα που αφορούν συμμορίες και διαφθορά, μας συμβουλεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χαρούμενος από τα δημοσκοπικά ευρήματα της Interview, σύμφωνα με τα οποία η Κρήτη δείχνει να πρασινίζει εκ νέου, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, προτίμησε να χαϊδέψει τα αυτιά των συμπατριωτών του, την ίδια στιγμή που η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία των κρητικών βρίσκεται στην κορυφή τη επικαιρότητας, με την κοινωνία σοκαρισμένη από τις πρόσφατες δολοφονίες, να απαιτεί ριζικές λύσεις και απαντήσεις.

Τι νόημα έχει η προσπάθεια διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης των εγκλημάτων ειδικά σήμερα; Τι νόημα έχει η προσπάθεια για «πέσιμο στα μαλακά» των δολοφονιών, με τη δικαιολογία της «τιμής» των κρητικών, λες και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει «τιμή». Πιθανόν οι Κρητικοί που εμπλέκονται σε βεντέτες και σε εκδικήσεις μέσω όπλων να αισθάνονται λεβέντες και μοναδικοί στην Ευρώπη, αφού τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν συναντώνται πλέον ούτε στην Σικελία, ούτε στην Κορσική, αλλά ούτε και στην περιφέρεια των Βάσκων στην Ισπανία.

Κι ενώ ακόμα οι διωκτικές Αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις πρόσφατες δολοφονίες ο Νίκος Ανδουλάκης μέσω της «τιμής» και της «βεντέτας» προσπαθεί να «ελαφρύνει» το βάρος εγκλημάτων, τα οποία συχνά άπτονται αρχαιοκαπηλίας, λαθρεμπορίου, ή και εξόντωσης ανάμεσα σε συμμορίες.

Όχι κύριε Ανδρουλάκη! Εμείς οι πολίτες δεν έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Δεν έχουμε μπερδέψει, όπως υποστηρίξατε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, «τα "εγκλήματα τιμής" με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες.» «Ούτε τα συγχέουμε όλα» όπως υποστηρίξατε. Ούτε δεχόμαστε το επιχείρημά σας ότι «η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα…. που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%».

Τα θέματα για εμάς τους πολίτες είναι ξεκάθαρα. Τα εγκλήματα είναι εγκλήματα. Και οι δολοφονίες είναι δολοφονίες. Η κατηγοριοποίησή τους, είναι θέμα των διωκτικών Αρχών και μόνο, όσον αφορά την αντιμετώπισή τους.

Είναι πρωτοφανές, αρχηγός πολιτικού κόμματος, λόγω εντοπιότητας να προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα και το αποτύπωμα του γεγονότος. Το χάιδεμα των αυτιών των ψηφοφόρων, που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΕΛΤΑ μπορεί να είναι ως ένα σημείο θεμιτό. Ωστόσο, το χάιδεμα των αυτιών των ψηφοφόρων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα εγκλημάτων κατά της ζωής είναι αθέμιτο, έξω από κάθε ηθικό κανόνα και μακριά από την πολιτική δεοντολογία.

Το «έγκλημα τιμής» δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από το τρομοκρατικό έγκλημα, το έγκλημα των συμμοριών ή μια δολοφονία. Δεν δικαιολογείται ούτε ερμηνεύεται με κάποιον άλλο τρόπο.

Μάλλον ο Νίκος Ανδρουλάκης μπερδεύεται στην προσπάθεια του να καλύψει το τεράστιο δημοσκοπικό κενό με τη Νέα Δημοκρατία και στη προσπάθεια του να πείσει ακόμα και τους ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ικανός για πρωθυπουργός