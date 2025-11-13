Π. Μαρινάκης: Όταν αναλάβαμε η αγοραστική δύναμη της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στο 63% και τώρα έχει πάει στο 70%

Κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί της Αρχής του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε και τις αναφορές των βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη των πολιτών λέγοντας πως «ουδέποτε αμφισβήτησα τα στατιστικά στοιχεία γύρω από το στοιχείο της αγοραστικής δύναμης, αλλά να δούμε και λίγο την πραγματικότητα.

Η Ελλάδα όταν αναλάβαμε ως κυβέρνηση ήταν στο 63% του μέσου όρους της ΕΕ ως προς την αγοραστική δύναμη. Σήμερα είναι στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είμαστε η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Εάν δε, πάμε και στην ατομική κατανάλωση (τα χρήματα που δεν δηλώνονται) η Ελλάδα δεν είναι προτελευταία όπως λέτε αλλά 7η από το τέλος.

Συνεπώς η Ελλάδα μπορεί να μην έχει γίνει Λουξεμβούργο -και γι' αυτό έχουμε πολύ δρόμο ακόμη- αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από εκείνα που παραδόθηκαν το 2019».

Ο υφυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση «να ξεκολλήσει τη βελόνα» και «να σταματήσει να παρουσιάζει το άσπρο ως μαύρο».

«Η αντιπολίτευση διαβάζει κάποιο άλλο νομοσχέδιο - Εμείς δεν στήνουμε μνημεία και σόου, αλλά στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους»

Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι προφανώς «διάβασαν κάποιο άλλο νομοσχέδιο και παρουσίασαν κάποια άλλη εικόνα για την ΕΡΤ. Το να προσπαθήσω, εν ώρα μία παρά είκοσι το μεσημέρι, να σας πείσω για το εάν έξω είναι ημέρα ή νύχτα, παρέλκει. Είναι όμως, από προκλητικό έως ειρωνικό, να ακούμε επικρίσεις από τους εκπροσώπους των κομμάτων που απάρτισαν την συγκυβέρνηση του 2015-2019, όταν η ΕΡΤ παρέπεμπε σε καθεστώς Βόρειας Κορέας, [κι αυτοί] σήμερα να μας κουνάνε το δάκτυλο για την ΕΡΤ η οποία αναγνωρίζεται από όλα τα διεθνή πρακτορεία ως το πιο αξιόπιστο Μέσο Ενημέρωσης».

Ο υφυπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις για υποεκπροσώπιση και προβολή των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης από την ΕΡΤ παραπέμποντας στα σχετικά αναλυτικά στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή της Βουλής κατά την παρουσίαση του νέου προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου της ΕΡΤ.

Στις επικρίσεις σχετικά με την ελευθερία του Τύπου, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαβάσουν την ετήσια Έκθεση για το Κράτους Δικαίου της Κομισιόν, λέγοντας πως «αυτή δεν την έχει συνάξει ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε κανείς από εμάς, είναι ο Χάρτης, η πυξίδα, το διά ταύτα της Κομισιόν. Δείτε πού ήταν η πατρίδα μας, η χώρα των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο και πού είναι σήμερα» και επισήμανε ότι από αυτή την Έκθεση προκύπτει πως πάνω από τα μισά κράτη-μέλη έχουν πολλές παραπάνω συστάσεις από εμάς γιατί έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες, τομές και κανόνες που θεσπίστηκαν».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε υποκριτική την κριτική για τη νέα μορφή του ΔΣ της ΕΡΤ ειδικά των κομμάτων που κυβέρνησης καθώς, όπως επισήμανε, μέχρι να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση της ΝΔ το Νόμο και να θέσει την επιλογή υπό τον ΑΣΕΠ του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου «ο διορισμός τους γινόταν από τον εκάστοτε υπουργό της κυβέρνησης!».

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι τα δύο μέλη που προστίθενται στο ΔΣ της ΕΡΤ -και από 7μελές γίνεται 9μελές- είναι σε αρμονία με αυτό που προβλέπεται για τους οργανισμούς του Δημοσίου (το μέγεθος της ΕΡΤ θα δικαιολογούσε μέχρι και 11μελές ΔΣ) -οι δύο που θα προστεθούν είναι ένας καθηγητής ΜΜΕ δημοσίου πανεπιστημίου και ένας οικονομολόγος, οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων που ψηφίζονται από αυτούς παραμένουν κανονικά, ενώ τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως έχουν.

Αναφορικά με τις αιτιάσεις σχετικά με το προσωπικό της ΕΡΤ ο υφυπουργός είπε στους βουλευτές του πρώην και νυν ΣΥΡΙΖΑ ότι «σε σχέση με εσάς που μόνο μνημεία στήνατε και κάνατε σόου έξω από την ΕΡΤ αλλά δεν κάνατε τίποτα για τους εργαζόμενους αυτούς» με την κυβέρνηση αυτή «είναι που μετά από χρόνια θα πάρουν πίσω ένα μέρος των κόπων τους και όσων στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια». Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι είναι ορθό να τίθενται τα δύο κριτήρια του πλεονασματικού και της επίτευξης των στόχων λέγοντας πως «εμείς δεν είμαστε μπαταξήδες όπως ήταν οι δικές σας κυβερνήσεις, δεν πιστεύουμε στο λεφτά υπάρχουν, εμείς δεν θέλουμε να πληρώνεται κάποιος από δανεικά».

Ο υφυπουργός απέρριψε την πρόταση κατάργησης των 3 ευρώ του Ανταποδοτικού Τέλους υπέρ ΕΡΤ εξηγώντας πως εάν αυτό καταργηθεί ή θα πρέπει να κλείσει ή να της δίνεται κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό, άρα πάλι οι φορολογούμενοι θα την πληρώνουν αλλά με άλλη μορφή «απλά θα πρόκειται για μια επικοινωνιακή κίνηση». Σε όσους βουλευτές κομμάτων προδίκασαν ότι με το προαπαιτούμενο της επίτευξης των δύο στόχων (πλεόνασμα και επίτευξη στόχων) οι εργαζόμενοι δεν θα λάβουν το bonus, ο κ. Μαρινάκης τους αντέτεινε «εδώ θα είμαστε και θα είστε και θα δούμε εάν το λάβουν ή όχι. Μόνο που όταν το λάβουν τότε θα πρέπει να τους πείτε και κάτι γιατί εσείς τους χορτάσατε με μνημεία και λόγια…».

Ο υφυπουργός αντέστρεψε τα επικριτικά σχόλια της αντιπολίτευσης, ότι με το νομοσχέδιο αυτό παρουσιάζει την τάξη που επιχειρείται να μπει στην είσπραξη απόδοση του Ανταποδοτικού Τέλους υπέρ της ΕΡΤ λέγοντας ότι «ναι, γιατί είμαστε περήφανοι που σπάμε μια σειρά από αποστήματα που δημιουργήθηκαν διαχρονικά από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Είναι απόστημα να έχει την δημόσια τηλεόραση και να μην έχει τη δυνατότητα να ξέρει γιατί 50 εκατ. ευρώ δεν τα έχει εισπράξει από τους παρόχους ενέργειας» και αναρωτήθηκε «τελικά, ποιοι ήταν εκείνοι που χάιδευαν τους παρόχους ενέργειας; Που τους άφηναν να χρωστάνε; Και πως η ΕΡΤ, εάν δεν βάλει Ορκωτούς Ελεγκτές θα ξέρει ότι οι πάροχοι έχουν εισπράξει αυτά τα χρήματα ή όχι από τους καταναλωτές;». Η εποχή και η λογική της "πάνω και της κάτω Πλατείας" του “δεν πληρώνω”» είπε ο κ. Μαρινάκης έχουν περάσει, απαντώντας έτσι στην πρόταση «αφήστε αυτούς που δεν πλήρωσαν το Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ της ΕΡΤ» προσθέτοντας ότι «η άποψη αυτή αντιστρατεύεται και λέει στο 98% που κατέβαλε το Τέλος ότι είναι κορόιδα…». Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «επιτέλους θα πρέπει να σεβαστούμε τους "νοικκυριαίους" που εσείς ειρωνεύεστε και αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι από τα συνολικά ανείσπρακτα 49,3 εκατ. ευρώ τα 32,6 εκατ. ευρώ (το 66%) δημιουργήθηκε επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφορικά με τα αυτές τις ανείσπρακτες οφειλές, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η ΑΑΔΕ που θα κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Θα παρακρατήσει το 10% από το έως 20% που προβλέπει ο Νόμος και το υπόλοιπο 90% θα πάει στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ στο τέλος κάθε έτους, αφού πληρώσει όλες στις υποχρεώσεις της, θα παρακρατεί έως 6,5 εκατ. ευρώ για να τα αποδίδει τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν πίσω στον προϋπολογισμό του κράτους».

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε άνευ λογικής την κριτική και για τις άλλες διατάξεις όπως αυτές που αφορούν την καινοτομία, την χρηματοδότηση της ΠΟΕΣΥ για τα SLAP, για το Συμβούλιο ΜΜΕ, ή του ΕΣΡ.

Ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας γιατί ορισμένες διατάξεις από το νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί σε διαβούλευση αφαιρέθηκαν, είπε ότι αυτό κρίθηκε μετά από διάλογο και αλληλογραφία με τους φορείς για να μην υπάρξει πολυνομοθεσία κάτι άλλωστε που αύριο στην ακρόαση φορέων θα σας το επιβεβαιώσουν.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι οι διατάξεις που αφορούν την κρατική διαφήμιση «είναι τομή», όπως είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά ερχόμαστε και βάζουμε συγκεκριμένους κανόνες προς τις εταιρείες παρόχων ενέργειας για την είσπραξη του Ανταποδοτικού Τέλους της ΕΡΤ και δεν είναι κάτι το δυνητικό, όπως «ήταν με εκείνους που μόνο πορείες έκαναν και συνθήματα είχαν και έλεγαν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».