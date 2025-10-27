Π. Μαρινάκης: Ο νόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα εφαρμοστεί

Το μήνυμα για το ότι τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα εφαρμοστούν έστειλε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενόψει των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου που θα λάβουν χώρα στην πλατεία Συντάγματος.

Μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε ερώτηση για το από πότε ισχύουν οι διατάξεις της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Ισχύει το ότι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει η τροπολογία, έχει δημοσιευτεί είναι σε εφαρμογή, η ΕΛ.ΑΣ. στο κομμάτι προστασίας έχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία.

Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το μνημείο εκεί, δεν θα είναι είναι επιτρεπτή από την ΕΛ.ΑΣ».

Για τον Βορίδη

Σχετικά με το περιστατικό για τις επιθέσεις κατά του βουλευτή και πρώην υπουργού της ΝΔ, Μάκη Βορίδη, στο Ηράκλειο, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «όλες οι επιθέσεις είναι καταδικαστέες, αλλά σκεφτείτε τι έχουν στο μυαλό τους για να επιτίθενται σε έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του. Η θέση αυτών των ανθρώπων είναι σε ένα κελί. Η Αστυνομία έχει παρουσιάσει επιτυχίες σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις εξιχνίασης και είμαι βέβαιος ότι και σε αυτή την περίπτωση αυτή θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν γρήγορα στη φυλακή».

«Ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος, ζούμε στη χώρα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι χώρος της απόλυτης πολιτικής υποκρισίας. Είσαι χυδαίος όταν καταδικάζεις μόνο τη βία που σε συμφέρει. Ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να βιώσουμε τις ημέρες του διχασμού της πάνω και της κάτω πλατείας».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε κύκλωμα, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε μεγάλης κλίμακας απάτη, με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2018 έως το 2022.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, όπου οδήγησε στη σύλληψη 37 ατόμων. Μάλιστα, οι περισσότεροι εξ’ αυτών δεν είναι αγρότες ή παραγωγοί. Τα χρήματα που φέρεται να εισέπραξαν παράνομα υπολογίζονται στα επίπεδα των 5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ωστόσο, οι δύο έρευνες καταλήγουν, τελικά, στα ίδια πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το δίκτυο των εμπλεκόμενων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερο.

Στο μεταξύ, χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις, ύψους 22 εκατ. ευρώ.

“Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις”, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Ζητώντας την κατανόηση του αγροτικού κόσμου, τόνισε πως οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.»

Για τα νέα μέτρα στήριξης των αγροτών

«Ακόμη τρία μέτρα για τη στήριξη των αγροτών λαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρώτον, οι ενισχύσεις που καταβάλλονται και αφορούν τόσο σε απώλεια εισοδήματος για ζωοτροφές ζώων που ήταν περιορισμένα λόγω πανώλης και ευλογιάς όσο και σε απομάκρυνση φερτών υλικών λόγω Daniel και Elias, χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι ενισχύσεις φτάνουν, ήδη, ακέραιες στους δικαιούχους παραγωγούς, καθώς:

δεν υπόκεινται σε φόρους, τέλη ή εισφορές,

δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και

δεν επηρεάζουν το εισόδημα για την καταβολή κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Δεύτερον, η Κυβέρνηση ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που πλήττει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, κινητοποιούνται και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της νόσου.

Τρίτον, ενισχύεται το επιχειρησιακό πλαίσιο των Περιφερειών, με βάση τις κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

North Evia Pass

Για τρίτη χρονιά υλοποιείται το πρόγραμμα “North Evia Pass”. Με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση, έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάνοντας χρήση κωδικών TaxisΝet. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 1.027 ΚΕΠ που υπάρχουν σε ολόκληρη την χώρα.

Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς: στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις: Νοέμβριος 2025 και Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 5.566 και θα εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα των 150 ευρώ έκαστη, ώστε να επισκεφθούν τις προαναφερόμενες περιοχές. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης την κάρτα, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Το “North Evia Pass 2025” δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.»