Π. Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία

Στα μέτρα της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αισχροκέρδεια αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία τίθεται σε ισχύ, έως τις 30 Ιουνίου του 2026, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Η λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών κρίθηκε αναγκαία από την κυβέρνηση, λόγω του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση, σε συνέχεια της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή» ανέφερε.

«Αφορούν στη βιομηχανία τροφίμων, στο χονδρεμπόριο, στα σούπερ μάρκετ και στις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα προϊόντα, καθώς και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πρατήρια καυσίμων.

Συγκεκριμένα, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής, απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Ταυτόχρονα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.

Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών θα μπορούν να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο και ειδικό κόστος διανομής, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον το μεικτό περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος, υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου μεικτού περιθωρίου κέρδους του έτους 2025.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων -δηλαδή αυτών για τα καύσιμα και τα προϊόντα σούπερ μάρκετ- επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 5.000.000 ευρώ» εξήγησε ο κ. Μαρινάκης.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που παρουσιάζονται έκτακτες συνθήκες, στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία και τους πολίτες. Έτσι κάνουμε και τώρα και θα συνεχίσουμε για όσο παρίσταται ανάγκη, χωρίς όμως να βάζουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά της χώρας» τόνισε.

Επίσης αναφέρθηκε στη 2η σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού πως ήρθε η ώρα να διερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια, και συγκεκριμένα οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

«Για τον σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου, η οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση σχετικά με αυτό το ζήτημα» σημείωσε.

Επιπλέον ανέφερε ότι τίθεται σε εφαρμογή το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

«Τα vouchers θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά, για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Οι πόροι θα κατευθύνονται απευθείας στους ωφελούμενους, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη και απλοποιώντας τις διαδικασίες» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Από ένα σύστημα υπόδειξης επισιτιστικών αναγκών με προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, περνάμε σε ένα σύστημα, όπου ο ίδιος ο ωφελούμενος αποφασίζει τι χρειάζεται, πότε το χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί. Το νέο σύστημα συνδέεται, άμεσα, με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βιώνουν ακραία φτώχεια, κατόπιν πιστοποίησης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης, ώστε η στήριξη να λειτουργεί ως γέφυρα προς υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης στην εργασία για ευάλωτα άτομα και οικογένειες» σημείωσε.

Επισήμανε δε πως η ενίσχυση θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ, προκειμένου τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης επτά αεροσκαφών Canadair CL-415. «Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση της απαρχαίωσης υφιστάμενων συστημάτων και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχυθεί η αξιοπιστία, η ασφάλεια πτήσεων και η αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών στις αποστολές αεροπυρόσβεσης, καθώς τα αεροσκάφη Canadair αποτελούν από τα πιο αναγνωρίσιμα και ουσιαστικά εργαλεία αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών» ανέφερε.

«Η υλοποίηση θα ξεκινήσει με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2030. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στον εκσυγχρονισμό των μέσων Πολιτικής Προστασίας, ώστε όταν η χώρα δοκιμάζεται, τα μέσα να είναι εκεί, έτοιμα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας το 2028 θα ξεκινήσει να παραλαμβάνει νέα αεροσκάφη τύπου 515. Το 2026 το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες, θα φτάσει περίπου τις 19.000 γυναίκες και άνδρες, σε σχέση με περίπου 18.000 πέρυσι, ενώ πριν από έξι χρόνια ο αριθμός των στελεχών κυμαινόταν στους 13.900» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Τέλος ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (για να τιμηθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας -European Order of Merit) λέγοντας: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το ευρωπαϊκό τάγμα της αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον κορυφαίο διεθνή μας και superstar του ΝΒΑ πρότεινε ο πρωθυπουργός με επιστολή του στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Στο πλαίσιο της επιστολής σημειώνεται, μεταξύ άλλων: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες».

Επισημαίνεται πως «το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της ΕΕ, προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες» είπε.