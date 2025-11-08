Π. Μαρινάκης: Η επίθεση στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας» είχε ως στόχο να τους φοβίσει - Η αλήθεια ενοχλεί

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

«Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛ.ΑΣ. θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» συμπληρώνει στην ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο site της Ομάδας Αλήθειας στην Παλλήνη

Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε στις Αρχές νωρίς το πρωί του Σαββάτου όταν γείτονες ειδοποίησαν για καμένο γκαζάκι, υπόλειμμα εκρηκτικού μηχανισμού, μπροστά στην είσοδο του site ellada24.gr στην Παλλήνη που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της Ομάδας Αλήθειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 7.00 το πρωί σημειώθηκε μικρής ισχύος έκρηξη σε είσοδο κτηρίου στην οδό Υψηλάντου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές φθορές στην είσοδο του κτηρίου. Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το σημείο της έκρηξης ένα γκαζάκι και υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.

Ακριβώς δίπλα στα 2 μέτρα υπάρχει παιδικός σταθμός.

Την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.