Προϋπολογισμός 2026

« Η Ελλάδα επιστρέφει» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ομιλία του για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια

Ο κ. Μαρινάκης εστίασε σε τρία σημεία λέγοντας ότι αυτός «μειώνει φόρους για όλα τα φυσικά πρόσωπα, για όλες τις επιχειρήσεις και δεν δίνει επιδόματα. Ναι, χρειαζόμαστε μόνιμα επιδόματα και προνοιακά επιδόματα, αλλά νομίζω ότι σε μία χώρα με ανεργία λιγότερο από 8%, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να μιλάμε για άλλα επιδόματα. Μπράβο, λοιπόν, στην Κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών που αντιλήφθηκε τις ανάγκες και σε συνέχεια των φόρων που έχουν μειωθεί ότι "περίσεψε" ότι συγκεντρώθηκε, όλα τα έσοδα που δημιουργήθηκαν να πάνε σε φοροελαφρύνσεις και όχι σε επιδόματα».

Το δεύτερο σημείο που υπογράμμισε ο υφυπουργός σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2026, είπε ότι «επιτέλους, μια χώρα, ένα πολιτικό σύστημα - για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους - που εργαλειοποίησε συστηματικά τη νέα γενιά, έρχεται μια Κυβέρνηση και παίρνει ξεκάθαρες αποφάσεις υπέρ της νέας γενιάς» Η απόφαση, είπε, «ο νέος έως 25 ετών όπου και εάν δουλεύει - είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή είναι μισθωτός - δεν θα έχει φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Και όποιος είναι έως 30 ετών θα έχει συντελεστή φόρου 9% από 29% που είχε - δέκα μονάδες κάτω - καθώς να σκεφτεί και πόσο έχουν μειωθεί και οι εισφορές για τους νέους ελευθέρους επαγγελματίες, την κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος, όλα αυτά που μπορεί να δώσουν όφελος μέχρι και 3.000 ευρώ ετησίως»

Το τρίτο σημείο του Προϋπολογισμού, στο οποίο επικεντρώθηκε ο υφυπουργός και σχολίασε είναι όπως είπε «οι οικογένειες» λέγοντας «μιλάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, έχουν χυθεί αμέτρητοι τόνοι από μελάνι σε άρθρα, έχουν γίνει αμέτρητες συζητήσεις, έχουμε στηρίζει τις νέες μητέρες με επίδομα, αλλά επιτέλους το φορολογικό μας σύστημα προσαρμόζεται σε μια μεγάλη κρίση που είναι το δημογραφικό και έτσι κάθε σε κάθε οικογένεια που προστίθεται ένα παιδί θα προστίθενται δύο μονάδες λιγότερο φόρο. Οι τρίτεκνοι, θα έχουν φόρο 9%, είκοσι μονάδες λιγότερο από όσο είχαν το 2019. Οι πολύτεκνοι, θα έχουν μηδενικό φόρο. Αυτά είναι έσοδα στην ουσία είναι μεγαλύτεροι μισθοί» είπε ο υφυπουργός.

Ο κ. Μαρινάκης, παράλληλα επισήμανε ότι κατά τις συζητήσεις των Προϋπολογισμών στην Βουλή, «οι κυβερνήσεις έλεγαν τις "παροχές" για την επόμενη χρονιά και η Αντιπολίτευση έταζε περισσότερα. Αυτός ήταν ο μεταπολιτευτικός κανόνας. Μιλούσαμε για το "τι" θα δώσουμε και ελάχιστα έως καθόλου για το "πώς" θα το δώσουμε» και είπε «εγώ στέκομαι, σε ένα στοιχείο του Προϋπολογισμού, οι επενδύσεις στην Ελλάδα 2019 - 2026 αυξάνονται κατά 96%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό αυτά τα χρόνια είναι 5% στην Ευρωζώνη. Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκαν μισό εκατομμύρια θέσεις εργασίας, έτσι δημιουργήθηκαν έσοδα χωρίς ν αυξάνονται φόροι και έτι μπορούμε και αυτά τα λεφτά. Γιατί για πολλά χρόνια στην αίθουσα αυτή, τα κόμματα έπαιζαν Monopoly και δυστυχώς κάποιες φορές, ενώ τα λεφτά στην Monopoly είναι ψεύτικα γιατί είναι παιχνίδι, αλλά πίστεψαν ότι το παιχνίδι ήταν πραγματικότητα και έτσι οι περιβόητες ανέξοδες υποσχέσεις αποδείχθηκαν οι πιο ακριβές»

Ο υφυπουργός κατέληξε λέγοντας «πως μόνο εάν κάνουμε μια συζήτηση με το να πούμε που θα βρούμε τα λεφτά έχει αξία η κάθε μας ξεχωριστή υπόσχεση» και τόνισε ότι «πως η Ελλάδα του απόλυτου εφιάλτη από πριν από δέκα χρόνια είναι πλέον η Ελλάδα της επιστροφής. Ζητούμενο είναι να γίνουμε η Ελλάδα που και πάλι θα υπάρξει στο δικαίωμα στο όνειρο. Στο Ελληνικό όνειρο. Ενός νέου στο να μπορεί να ονειρευτεί ότι θα κάνει το δικό του σπίτι, την δική του οικογένεια, η μεσαία τάξη να πιστέψει ότι μπορεί επιτέλους να έχει ένα Κράτος που θα παίρνει λιγότερα από τους φόρους - όπως το κάνουμε και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας να ζήσουν και πάλι με αξιοπρέπεια. Θεωρώ ότι ο δρόμος που έχει επιλέξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλα όσα έχει καταφέρει είναι οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν οι παραπάνω πόροι, τα παραπάνω έσοδα, έτσι ώστε να ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο και να ανακοινώνουμε φοροελαφρύνσεις και καλύτερο εισόδημα για τους πολίτες»