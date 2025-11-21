Π. Μαρινάκης για Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Στην εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία προειδοποίησε τη χώρα μας ότι «η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος και τόνισε πως η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Εγώ θα το διαβάζω ανάποδα. Σε ένα περιβάλλον με, όχι σύννεφα, κάτι πολύ χειρότερο, παγκόσμιο περιβάλλον με μια σειρά από “καταιγίδες”, ένα ταραγμένο, παγκόσμιο γεωπολιτικά περιβάλλον, η Ελλάδα ψηλώνει ουσιαστικά. Γίνεται υπολογίσιμη σε όλα τα επίπεδα.

Καταφέρνει και δυναμώνει επί της ουσίας. Γίνεται πύλη εισόδου ενεργειακή για όλη την Ευρώπη. Από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Μετράει η γνώμη της. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να πω κάτι για τις ανακοινώσεις, γιατί η θέση μας είναι ξεκάθαρη, έχει διατυπωθεί και ήταν σαφής και ο Πρωθυπουργός. Σεβόμαστε τα μέχρι τώρα, τα τιμούμε, τα υλοποιούμε, αλλά κοιτάμε και με το βλέμμα στο μέλλον. Για την υπογραφή και άλλων πολύ σημαντικών συμφωνιών, όπως όλες αυτές με τις ΗΠΑ. Τώρα, ως προς την κυρία Ζαχάροβα, δεν θα πάρουμε την άδεια, προφανώς. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και κάποιες φορές, κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων, στους οποίους είναι απέναντι ξεκάθαρα η Δύση, η Ευρώπη, δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άλλοι, δηλαδή εμείς, κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Και η θέση μας, η θέση με τον αμυνόμενο, η θέση με την Ουκρανία, η θέση με την Ευρώπη, μία θέση, η οποία δικαιώνεται από πολλές απόψεις, μπορεί να ενοχλεί. Αλλά δεν πρόκειται να την αλλάξουμε και ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη μεταξύ τους θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό. Μένουμε, λοιπόν, στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να μπορούμε να πούμε, και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα».

Ζαχαρόβα: Θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Ζαχάροβα σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, δήλωσε πως «η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες», προσθέτοντας ότι «η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες».

«Μια ακόμα επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», συνέχισε η κ. Ζαχάροβα. «Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού Δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση», κατέληξε.

Διπλωματικές πηγές: Αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες

Με το μήνυμα ότι «απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» απάντησαν διπλωματικές πηγές της Αθήνας στη Μαρία Ζαχάροβα.

«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες.

Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», τόνισαν οι διπλωματικές πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι στην κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα, αναφέρεται πως «τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές».