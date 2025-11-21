Π. Μαρινάκης: Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει το αδιανόητο - Κατατάσσεται, στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη

Μια σειρά από θετικές εξελίξεις στην οικονομία, τον προϋπολογισμό, νέα μέτρα για το στεγαστικό, παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και σημαντικές αλλαγές στη δικαιοσύνη και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας αναβαθμίστηκε εκ νέου, με την απόφαση να βασίζεται στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανθεκτική ανάπτυξη και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είχε τον 5ο χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο οποίος υποχώρησε στο 1,6% τον Οκτώβριο, κάτω τόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης όσο και της ΕΕ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος “Σπίτι μου 2”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το «Σπίτι μου» έχει ήδη βοηθήσει 10.000 πολίτες να αποκτήσουν κατοικία.

Το «Σπίτι μου 2», που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έχει βοηθήσει 11.000 δικαιούχους, παραμένοντας ανοικτό έως 31 Μαΐου 2026, με διαθέσιμους πόρους περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι ακόμη 9.000 πολίτες μπορούν να επωφεληθούν.

Παράλληλα:

Από Νοέμβριο 2025, θα επιστρέφεται 1 ενοίκιο ετησίως για το 80% των φοιτητών-ενοικιαστών.

Παρατείνεται για το 2026 η τριετής απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενές κατοικίες.

Επεκτείνεται ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρία διαμερίσματα της Αθήνας.

Προχωρά το μέτρο της κοινωνικής αντιπαροχής.

Από το 2026, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 50% και το 2027 καταργείται για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Θεσπίζεται νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, με τρεις άξονες: Την επιχειρησιακή ενίσχυση στην Κρήτη, πλήθος νομοθετικών πρωτοβουλιών αλλά και νέες επιχειρησιακές στρατηγικές, όπως την εντατικοποίηση ελέγχων στα σημεία εισόδου της χώρας για τον εντοπισμό όπλων.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στο επίπεδο της Δικαιοσύνης κάνοντας λόγο για ταχύτερες αποφάσεις στα Πρωτοδικεία – Εφαρμογή νέου ΚΠολΔ από 1/1/2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις πληρωμές στους αγρότες επανέλαβε τον χρόνο των πληρωμών που είναι έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ υπογράμμισε πως μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Έως τέλος Νοεμβρίου πληρώνεται το 70% της βασικής ενίσχυσης (έως 550 εκατ. ευρώ).

Προτεραιότητα: Μέτρο 23 με 178 εκατ. ευρώ.

Έως το τέλος του έτους θα πληρωθούν 8 προγράμματα μέσω ΕΛΓΑ.

Θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν.

Για την ευλογιά: έχουν ήδη δοθεί 48 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 30 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη.

Θα υπάρξει και πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρούν και προστατεύουν τα σύνορα της χώρας, ημέρα και νύχτα. Η Κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός τιμούν το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποτελεί την ψυχή της αμυντικής θωράκισης της πατρίδας, της ασφάλειάς μας και υπηρετεί τις αξίες της Δημοκρατίας, της Ειρήνης, της Ελευθερίας, του Δικαίου.

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: Να κατατάσσεται, πλέον, ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη.

Όσον αφορά στα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού αναμένεται:

Ο ρυθμός ανάπτυξης να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη αντίστοιχα.

Το ονομαστικό ΑΕΠ να αυξηθεί από τα 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026.

Ο εγχώριος πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026.

Η υλοποίηση ενός σημαντικά διευρυμένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2026, με πόρους ύψους 16,7 δισ.

ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.

Ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ να αυξηθεί από 16,4% το 2025, σε 17,7% το 2026.

Το ποσοστό ανεργίας να βελτιωθεί, περαιτέρω, το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού, διαμορφούμενο σε 8,6%, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού να διαμορφωθεί σε 3,7% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφωθεί σε 138,2%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Παρά το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής. Και όλα αυτά αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Μια σειρά από θετικές ειδήσεις είχαμε, διαδοχικά, στο μέτωπο της οικονομίας. Καταρχάς, η Fitch αναβάθμισε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Η απόφασή της βασίστηκε στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. Η εν λόγω εξέλιξη επιβεβαιώνει τόσο την πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία όσο και την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει τον 5ο χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα υποχώρησε στο 1,6% τον Οκτώβριο, χαμηλότερα απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί, από 1,8% τον Σεπτέμβριο. Διαμορφώθηκε, μάλιστα, σε χαμηλότερα επίπεδα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης και από τον πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη να κάνει αυτό το πολύ σημαντικό βήμα.

Διευρύνονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλεξιμότητας και παρατείνεται η χρονική διάρκεια υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται πως με το πρόγραμμα «Σπίτι μου Ι», 10.000 πολίτες απέκτησαν το δικό τους σπίτι. Το «Σπίτι μου ΙΙ» που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έχει ήδη βοηθήσει 11.000 δικαιούχους να αποκτήσουν κατοικία. Παραμένοντας ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων έως τις 31.5.2026 και με διαθέσιμους πόρους περί τα 800 εκατ. ευρώ, υπολογίζεται πως ακόμη 9.000 συμπολίτες μας μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα για να αποκτήσουν σπίτι. Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα για το στεγαστικό. Από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε έτος επιστρέφεται ετησίως ένα ενοίκιο κύριας και φοιτητικής κατοικίας για το 80% των ενοικιαστών, επεκτείνεται και για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες, επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, προχωρά το μέτρο της κοινωνικής αντιπαροχής. Παράλληλα, από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους και από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και διακίνησης όπλων εξειδίκευσε από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια σειρά μέτρων που έχουν στόχευση σε τρεις άξονες:

Πρώτον, στην επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση, ενώ, προβλέπεται ενίσχυση προσωπικού με την άμεση προσθήκη 100 νέων αστυνομικών. Επίσης, δημιουργείται ειδικό Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων. Στο επιχειρησιακό πεδίο θα υπηρετούν 165 αστυνομικοί.

Δεύτερον, στη λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως η νέα διάταξη με περιοριστικούς όρους για αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας, καθώς και η περαιτέρω αυστηροποίηση της νομοθεσίας για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Διευρύνονται οι χώροι όπου η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου αποτελεί κακούργημα, με την προσθήκη κοινωνικών εκδηλώσεων και εμποροπανηγύρεων και επιβολή χρηματικής ποινής.

Αυστηροποιείται, επίσης, η διάταξη για τους άσκοπους πυροβολισμούς, ενώ πλέον φέρει ευθύνη ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος ή ο διοργανωτής της εκδήλωσης εντός της οποίας τελούνται άσκοποι πυροβολισμοί ή άσκοπη χρήση εκρηκτικών υλών. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα διάταξη, προβλέπεται η οικειοθελής παράδοση όπλων που σημαίνει ότι μένει ατιμώρητος για το αδίκημα οπλοκατοχής, όποιος παραδώσει εκουσίως στην αστυνομική αρχή τον οπλισμό του, εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου. Δίνεται ευκαιρία σε όσους κατέχουν παράνομα όπλα, να αποφύγουν τις αυστηρές κυρώσεις και χρηματικές ποινές, ενόψει και των εντατικών ελέγχων

Τρίτον σε νέες επιχειρησιακές στρατηγικές: Σε αυτή την κατεύθυνση, εντατικοποιούνται οι μηχανισμοί επιτήρησης και ελέγχου στα σημεία εισόδου της χώρας για τον εντοπισμό διακίνησης πυροβόλων όπλων.

Καταλυτική είναι η συμβολή του Δικαστικού Χάρτη -όπως προκύπτει από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του- στη βελτίωση της λειτουργίας και στην αποδοτικότητα του συνόλου των Πρωτοδικείων της χώρας. Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 2 χρόνια σε περίπου 1 χρόνο, δηλαδή από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Η βελτίωση του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης απόφασης αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης πανελλαδικά.

Ειδικότερα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης, κατά τους πρώτους 9 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη, μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε περίπου 1,5 χρόνο. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μειώθηκε από τον 1 χρόνο στους 7,5 μήνες και στο Πρωτοδικείο Πειραιά σε 9 μήνες από 1 χρόνο. Οι επιδόσεις αυτές βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μάλιστα «από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ξεκινάει η εφαρμογή της νέας Πολιτικής Δικονομίας, όπου οι χρόνοι εκεί θα φέρουν πιο θεαματικά αποτελέσματα από τα μέχρι τώρα», όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ανοίγει και τυπικά, πλέον, ο δρόμος για τις πληρωμές των αγροτών, μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχει πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, που μπορεί να φθάσει έως τα 550 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, προτεραιότητα έχει η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν, έως το τέλος του έτους, τα οκτώ προγράμματα που δεν έχουν πληρωθεί και για πρώτη φορά θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις για καταστροφές εντός του έτους που έχουν συντελεστεί. Εντός του 2025 αναμένεται να πληρωθεί και η έκτακτη ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί λόγω των επιζωοτιών και θα ακολουθήσει η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «αποτελεί μια ουσιαστική απάντηση προς όσους υποστήριζαν, ότι η Επιτροπή θα καθυστερήσει για δύο μήνες και αμφισβητούσαν πως θα εγκριθεί το Σχέδιο Δράσης» δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, διαβεβαιώνονταςότι με το νέο σύστημα οι πληρωμές θα είναι πιο διαφανείς και δίκαιες. Τα χρήματα, μάλιστα, που θα εξοικονομηθούν από όσους έκαναν αίτηση αλλά δεν πληρούσαν τα κριτήρια, θα αναδιανεμηθούν στους αγρότες που δικαιούνται την ενίσχυση.

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά, ήδη, έχουν καταβληθεί 48 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις θανατωθέντων ζώων και έχουν εγκριθεί 30 εκατ. ευρώ επιπλέον. Παράλληλα, έχουν εγκριθεί 44 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις που αφορούν σε ζωοτροφές, ενώ αναμένεται έως το τέλος του έτους η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό, με την εκρίζωση της ζωονόσου θα υπάρξει κι άλλο πρόγραμμα για ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να στηριχθεί με αποτελεσματικό τρόπο η κτηνοτροφία μας.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την εφαρμογή του Κανονισμού EMFA.

Μερικές από τις βασικότερες διατάξεις του αφορούν στα εξής ζητήματα:

Στη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ στους λογαριασμούς ενέργειας

Στην παροχή πρόσθετης αμοιβής αποδοτικότητας στο προσωπικό της ΕΡΤ

Στην αξιοποίηση του αρχείου της ΕΡΤ στα σχολικά μαθήματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Στη σύσταση ειδικής ομάδας καινοτομίας και σύγχρονων τεχνολογιών στην ΕΡΤ (innovation hub)

Στην υποχρέωση, για πρώτη φορά, των φορέων του δημόσιου τομέα να δημοσιοποιούν τις δαπάνες που κατανέμουν για κρατική διαφήμιση, πριν και αφού τις πραγματοποιήσουν.

Στην απόκτηση, για πρώτη φορά, θεσμικού, ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο λόγος για το Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Στην ενίσχυση του Παρατηρητηρίου για τις καταχρηστικές αγωγές κατά των δημοσιογράφων (SLAPPs), παρέχοντας θεσμική και οικονομική στήριξη στην προστασία των δημοσιογράφων.

Δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία νομοθετική παρέμβαση για την ΕΡΤ, αυτές οι καινοτόμες διατάξεις επισφραγίζουν τη νέα εποχή στην οποία βρίσκεται, πλέον, η δημόσια Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.