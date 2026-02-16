Π. Μαρινάκης για φωτογραφίες της Καισαριανής: Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την απόκτησή τους

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό Κράτος εφόσον είναι γνήσιες» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από της εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, που βγήκαν σε δημοπρασία στο eBAY, σημειώνοντας πως έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης των φωτογραφιών από το υπουργείο Πολιτισμού.

«Στην περίπτωση αυτή, αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού» τόνισε και πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών πως «το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους ή το Ebay μπορούν να αποκτήσουν τη γνησιότητά τους ή δεχθούν έλεγχο από τους ειδικούς που θα ορίσει το υπουργείο Πολιτισμού».

Ν. Κακλαμάνης: Είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού – Αν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει

Αντίστοιχη απάντηση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες έδωσε και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ερωτηθείς σχετικά και τονίζοντας πως «η Βουλή δεν έχει καμία αρμοδιότητα, αφού είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού».

Μάλιστα αναφορικά με την επιστολή Τσίπρα ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε πως «έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά» κάνοντας λόγο για σωστή επιστολή από την πλευρά του ΚΚΕ.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε πως θα ζητήσει την Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών, προσθέτοντας πως «υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου».

«Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».