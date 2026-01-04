Π. Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε για να υποστηρίξει τον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης για τη στάση της σχετικά με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς», συνέχισε σε καυστικό ύφος ο κ. Μαρινάκης ενώ καταλήγοντας άφησε αιχμές και κατά της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη:

Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση.

Τι είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας για τη Βενεζουέλα

Για «πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» κάνει λόγο ο Αλέξης Τσίπρας σε ανακοίνωσή του σχετικά με την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί ευθέως τα κίνητρα της αμερικανικής παρέμβασης, σημειώνοντας ότι η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, αλλά τον έλεγχο των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας. Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι έχει αποδειχθεί επανειλημμένα πως η δημοκρατία δεν επιβάλλεται ούτε διασφαλίζεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ή βομβαρδισμούς, αλλά κατακτάται μέσα από τους αγώνες των ίδιων των λαών.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας ασκεί κριτική και στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα εκτίθεται σε κινδύνους όσο εγκαταλείπει –όπως αναφέρει– την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιλέγει τον ρόλο του «πρόθυμου για όλα συμμάχου», που δικαιολογεί ενέργειες τις οποίες χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα:

Το 2026 ξεκινάει με μια πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και την σκληρή υπενθύμιση ότι έχει πια ολοκληρωτικά αντικατασταθεί από το Δίκαιο του ισχυρού.

Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή ενός επικεφαλής κυρίαρχου κράτους αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη προκειμένου με την ισχύ να επιτυγχάνει τις επιδιώξεις της.

Άλλωστε, ας μη γελιόμαστε, η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν είναι η ποιότητα της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Έχει εξάλλου αποδειχτεί ξανά και ξανά ότι η δημοκρατία - σε οποιαδήποτε χώρα δοκιμάζεται, όπως και στη Βενεζουέλα- δεν εξασφαλίζεται ούτε με στρατιωτικές επεμβάσεις ούτε με βομβαρδισμούς αλλά με τους αγώνες και τις κατακτήσεις των λαών.

Μπροστά στις τελευταίες εξελίξεις η Ευρώπη μοιάζει πλέον ανήμπορη να διαδραματίσει ουσιαστικό διεθνή ρόλο. Και δεν θα ανακτήσει την αξιοπιστία της όσο δε διεκδικεί την στρατηγική της αυτονομία υπερασπιζόμενη με ρεαλισμό και διπλωματία το διεθνές δίκαιο έναντι του κυνισμού της ισχύος.

Η δε Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους «προστάτες».

Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μερα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός: «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…».