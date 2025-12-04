Π. Μαρινάκης για βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα: Έμοιαζε περισσότερο με αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων

«Δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι, δεν είδα κανένα rebranding ούτε κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της παρουσίασης ούτε κατά την παρουσίαση. Περισσότερο έμοιαζε η χθεσινή εκδήλωση με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων», ήταν το δηκτικό σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη για τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς.

«Κανένας δεν φοβάται κανέναν» σχολίασε, ενώ σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα. «Πολιτική γίνεται μέσα από πολιτικές που εφαρμόζονται και στο τέλος της ημέρας αξιολογούμαστε όλοι από τους πολίτες. Εκείνοι θα μας κρίνουν και εκείνοι έκριναν ξανά και ξανά τον κ. Τσίπρα και τον κατέταξαν εκεί που τον κατέταξαν. Και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι ούτε χθες ούτε το τελευταίο διάστημα. Δεν είδα κανένα rebranding ούτε κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της παρουσίασης ούτε κατά την παρουσίαση. Περισσότερο έμοιαζε η χθεσινή εκδήλωση με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων. Γιατί αποτυχημένο; Γιατί όταν μετά από 10-20 χρόνια μαζευόμαστε παλιοί, συμμαθητές, συμφοιτητές, το κυριότερο πράγμα που κάνουμε είναι και μία με έντονα στοιχεία αυτοσαρκασμού, αυτοκριτική. Reunion όπου μαζεύονται μετά από χρόνια όπου αυτό που προσπάθησε να κάνει είναι με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές- κάποιους τους έβαλε στον εξώστη- να πει ότι τα έχει κάνει όλα καλά και ότι την επόμενη φορά θα τα κάνει πάλι όλα καλά, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ την κοινωνία.

Στο τέλος της ημέρας, η συζήτηση αυτή θεωρώ ότι είναι παρωχημένη. Τα ίδια συνθήματα, τα ίδια μηνύματα, οι ίδιες διαχωριστικές γραμμές. Δήθεν κάποιοι είναι προοδευτικοί, κάποιοι ανήκουν στην προοδευτική παράταξη, κάποιοι άλλοι είναι οπισθοδρομικοί. Το έχουμε δει το έργο. Ξανά και ξανά και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον κ. Τσίπρα. Πάει μπροστά ο κόσμος, πάει μπροστά η κοινωνία. Έχει προβλήματα προφανώς, τα οποία οφείλουμε και εμείς να επιλύουμε. Εμείς σε αυτή τη συζήτηση θα συμμετέχουμε. Ξέρετε κάτι, επειδή μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα που είχε και παρελθόν στις καταλήψεις. Θεωρώ ότι η σημαντικότερη είδηση είναι, για παράδειγμα, μια κατάληψη στο ΑΠΘ έγινε βιβλιοθήκη. Και θέλουμε συνέχεια να μετατρέπουμε καταλήψεις σε βιβλιοθήκες. Και θέλουμε συνέχεια να πετυχαίνουμε τέτοιες μικρές φαινομενικά, νίκες που είναι πολύ μεγάλες. Σε όλους τους τομείς, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, παντού. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θέλει από εμάς ο κόσμος, άρα δεν έχει νομίζω καμία αξία να πούμε κάτι περισσότερο σε σχέση με κάτι το οποίο ήδη έχουμε απαντήσει πολλές φορές» ανέφερε.

Σε ερώτηση για το εάν μπορεί ο κ. Τσίπρας να εκφράσει την κεντροαριστερά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο, ούτε η παράταξη που εκπροσωπώ. Δεν είμαι ο ειδικός να σας απαντήσει. Δεν μπορώ να ξέρω καλύτερα τους ανθρώπους ενός χώρου από εκείνους που ασχολούνται, δραστηριοποιούνται και μιλάνε μαζί τους. Θεωρώ ότι αυτές οι ταμπέλες και αυτές οι διαχωριστικές γραμμές ανήκουν στο παρελθόν και τις πήρε μαζί της η υπερδεκαετής κρίση και όλα όσα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι και ο κόσμος ο οποίος ανήκει σε έναν άλλο χώρο και ο κόσμος που μπορεί να ανήκει στο δικό μας ιδεολογικό χώρο, αποτελέσματα περιμένει και συγκεκριμένες προτάσεις.

Εγώ δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο. Εύκολα λόγια άκουσα πάλι, τα ίδια μηνύματα άκουσα πάλι και καμία αυτοκριτική. Τώρα, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει μια σαφή θέση.

Προς το παρόν έχουμε ακούσει πολλά στελέχη του να θεωρούν, εμμέσως πλην σαφώς κάποια, σαφέστατα κάποια άλλα, εν δυνάμει συνομιλητή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος γύρισε δύο χρόνια μετά, ίδιος και απαράλαχτος. Εμείς σε αυτή τη συζήτηση ούτε συμμετέχουμε ούτε οφείλουμε κάποια απάντηση. Τις έχουμε δώσει τις απαντήσεις μας και προχωράμε».

Επίσης επιχειρηματολογώντας για το ότι η χθεσινή παρουσίαση δεν είχε κάτι καινούργιο, κάποια νέα πρόσωπα, σημείωσε: «Θα μπορούσε πολύ απλά να συγκαλέσει μια κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, όλων των κομματιδίων που έχουν δημιουργηθεί και κινούνται στο όριο της εισόδου στη βουλή, για να μην μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία».

Αναφερόμενος στην ομιλία του κ. Τσίπρα που μίλησε για πατριωτικές εισφορές ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η κυβέρνησή μας πιστεύει ότι πατριωτικές είναι μόνο οι φοροελαφρύνσεις και οι καταργήσεις φόρων. Και γι' αυτό, συμπεριλαμβανομένων όσων φόρων θα μειωθούν από 1-1-26, θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους. Και είναι η άβυσσος που μας χωρίζει με τον κ. Τσίπρα και τους ανθρώπους οι οποίοι κινήθηκαν μαζί του πολιτικά, εννοώ τους υπουργούς και τους βουλευτές που ήταν μαζί του, δηλαδή το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή την έχουμε ξανακούσει την ιστορία, οι μόνοι φόροι που μείωσε ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν για τα καζίνο και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Κατά τα άλλα, 30 φόρους νέους έβαλε ή αύξησε και ήταν όλοι για τη μεσαία τάξη και τους συμπολίτες μας οι οποίοι ζορίζονταν παραπάνω, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα τρελαθούμε, δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Σημασία έχει όμως να κοιτάμε μπροστά. Εμείς πιστεύουμε μόνο σε φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές».

Σε ερώτηση για το δείπνο που θα έχει ο πρωθυπουργός με τους βουλευτές της επιτροπής οικονομικών ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ξεκινάει από την επιτροπή αυτή λόγω της επικείμενης συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι είναι μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, πέραν της ιδιότητας του πρωθυπουργού, με τους βουλευτές. Ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι οι βουλευτές είναι στυλοβάτες αυτής της προσπάθειας. Ο ίδιος είναι αιρετός για παραπάνω από 20 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που άντεξαν σε πολύ δύσκολες περιόδους λαϊκισμού, και κάποιοι μάλιστα παλαιότεροι βουλευτές έχουν στηρίξει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχουν ασκήσει εποικοδομητική πολλές φορές κριτική μέσα από προτάσεις που έχουν υιοθετηθεί. Αυτή είναι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη της, οι άνθρωποι της, οι εκπρόσωποι των πολιτών στο κοινοβούλιο, οι βουλευτές, και σε αυτούς θα βασιστεί ο πρωθυπουργός, όπως βασίστηκε μέχρι σήμερα».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως είναι καθήκον, δηλαδή δεν είναι κάτι που πρέπει να το λέμε και να πανηγυρίζουμε και ειδικά σε περιπτώσεις όπου κάποιοι θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν ζωτικής σημασίας λειτουργίας για το κράτος και για την καθημερινότητα των πολιτών όπως είναι λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία κτλ».

«Είναι θεμιτές οι διεκδικήσεις, συνταγματικά κατοχυρωμένες οι κινητοποιήσεις στο πλαίσιο το οποίο προβλέπει κάθε φορά ο νόμος. Αλλά θεωρώ ότι όταν η όποια κινητοποίηση μπαίνει στη σφαίρα της ελευθερίας του υπόλοιπου κομματιού της κοινωνίας που είναι και η συντριπτική πλειονότητα, τότε εκεί υπάρχει ζήτημα.

Και πιστεύω ότι το κράτος οφείλει να εφαρμόζει το νόμο. Ο τρόπος εφαρμογής του νόμου ανήκει στην αστυνομία. Εκείνη θα δώσει επιχειρησιακά τις δικές της απαντήσεις. Δεν είναι δυνατόν, εν έτη 2025, να συζητάμε για το αν δικαιούται κάποιος να εμποδίσει έναν συμπολίτη του να πάει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στην οικογένειά τους, στους φίλους, όπου θέλει τέλος πάντων να πάει. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση ανήκει στο παρελθόν και προσωπικά τουλάχιστον και θεωρώ ότι εκφράζω και συνολικά τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας σε αυτό είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα» πρόσθεσε.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κλείσει ποτέ την πόρτα του διαλόγου και αύριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, θα συναντηθούν με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης. «Και αυτό θα συνεχιστεί με όποιον άλλον επιθυμεί να συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη» είπε.

«Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες τους. Πληρώνουμε παραπάνω από ότι πέρυσι ως το τέλος του μήνα. Έχουμε ικανοποιήσει δεκάδες σημαντικά αιτήματά τους. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να καταλάβουν και εκείνοι ότι το να εμποδίζουν τους συμπολίτες τους δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι καλό μπλόκο, καλή κατάληψη δεν μπορεί να υπάρχει.

«Στόχος της κυβέρνησης να περάσουν οι αναπτυξιακές πολιτικές σε όλη τη χώρα»

Νωρίτερα, στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην τρέχουσα επικαιρότητα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Αναλυτικά η εισαγωγική Τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου

«Καλό μεσημέρι,

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αναρτήθηκαν πριν λίγη ώρα από την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στο τρίτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε στο 8,2% σε σχέση με το 9% που ήταν στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα του πυρήνα της πολιτικής μας. Διπλασιάζουμε επενδύσεις, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και αυξάνουμε τα έσοδα μειώνοντας φόρους.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές να περάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Γι’ αυτό και η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υπό τον Πρωθυπουργό, περιλαμβάνει έναν πλήρη οδικό χάρτη με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια.

Για να καταδειχθεί, μάλιστα, η σημασία, τόσο των ορεινών περιοχών, όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Ακόμη, θα εφαρμόζεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των Υπουργείων που επηρεάζουν, καθοριστικά, τους τοπικούς πληθυσμούς και την οικονομία.

Βασικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν στην ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Ήδη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονούνται και εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περισσότερα από 330 εμβληματικά έργα.

Υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο εργαλείο, με σκοπό τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για μια πιο ορθολογική κατανομή των έργων πυροπροστασίας, αφού οι συνθήκες έχουν αλλάξει καθώς έχουν μεσολαβήσει 45 χρόνια από τον αρχικό προσδιορισμό των ελληνικών περιοχών βάσει του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.

Με τον νέο Χάρτη οι Δήμοι της χώρας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας, ανάλογα με το είδος της βλάστησης, τις κλιματολογικές συνθήκες και τη συχνότητα τιμών 3, 4 και 5 στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία 20 έτη.

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου που αφορά στην ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με στόχο την βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς και την σταδιακή μείωση παραβάσεων και τροχαίων ατυχημάτων.

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του τρόπου καταγραφής, βεβαίωσης και είσπραξης των τροχονομικών παραβάσεων, μέσα από αξιόπιστες και διαφανείς ψηφιακές διαδικασίες.

«Στόχος μας είναι με το πληροφοριακό σύστημα και την εγκατάσταση καμερών να σώσουμε ανθρώπινες ζωές» δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις, με το συνολικό ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών να προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ.

Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,26 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 377 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταθερά αυξανόμενη αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού ως βασικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών, που παρέχει μάλιστα στοχευμένη κοινωνική στήριξη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, το Λονδίνο και τη Στουτγκάρδη, επόμενη στάση της πρωτοβουλίας “Rebrain Greece” είναι η Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Η δράση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποσκοπεί στην επαγγελματική διασύνδεση και διερεύνηση πιθανών συνεργασιών Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης, που διαβιούν και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με επιχειρήσεις αιχμής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν συνεργάτες και στελέχη με τα οποία μπορούν να αναπτύξουν επαγγελματικές συνέργειες.

Οι 35 εταιρείες που συμμετέχουν στην εκδήλωση και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη, δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως: κατασκευές, τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και ανάπτυξη, πληροφορική, βιομηχανία και παραγωγή, χρηματοοικονομικά, ενέργεια, ναυτιλία, τηλεπικοινωνίες, ενημέρωση και media, τουρισμός, φαρμακοβιομηχανία, κ.ά.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat από τους 660.000 Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έχουν, ήδη, επιστρέψει 420.000.

Ο Πρωθυπουργός στις 18.30, σήμερα, θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση», στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής».