Π. Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες

«Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια και το πλοίο είναι μια χώρα, δεν είναι και τόσο έντιμο», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα.

Αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ που έχει πει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα. Αλλά επειδή δεν είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά θα τον παραπέμψω σε έναν άλλο Μαρξ τον Γκράουτσο ο οποίος είχε πει όταν παρέλαβε ένα βιβλίο ότι «από την στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω. Ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν είναι αστείο, γιατί οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δισ. δεν γελάμε και ούτε γελάγαμε τότε. Όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως για παράδειγμα οι συγγενείς στο Μάτι, δεν γελάνε καθόλου. Όπως και να έχει αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ, και το ρίχνεις στα βράχια και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα, δεν είναι και τόσο έντιμο θεωρώ να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών» πρόσθεσε.

«Δεν είμαι βιβλιοκριτικός, να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς η εκπαίδευση μας κόστισε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια ευρώ» απαντώντας σε ερώτηση για τις πωλήσεις του βιβλίου που συγκρίνονται με αυτές του Χάρι Πότερ.

Σε ερώτηση για τη θέση του κ. Τσίπρα για τις επιθέσεις στη σύζυγό του πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου, τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κυνικά ότι επέλεξε να βάλει απέναντί του μια οικογένεια, επειδή τύγχανε η οικογένεια αυτή να ήταν οικογένεια του πολιτικού του αντιπάλου. Και ουσιαστικά είχαμε και με τη βούλα μια παραδοχή για κάτι το οποίο το ξέραμε. Το ξέραμε όλοι. Και τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής και αυτής της λογικής τα εισπράττει πλέον ο κ. Τσίπρας. Και με μια σειρά από εξελίξεις που βλέπουμε και κάποιους ανθρώπους που τώρα δεν είναι φίλοι του και συμμετείχαν σε όλη αυτή την επίθεση».

«Πρέπει να αποφύγουμε δύο λάθη. Και εμείς και όσοι έχουμε δημόσιο λόγο. Το ένα λάθος είναι να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε, διότι υπάρχουν και ζητήματα ηθικής. Όλα αυτά που έγιναν δεν είναι μόνο πολιτικά, δείχνουν και την ηθική μιας κυβέρνησης. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν την ξεχνάς. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο πήχης. Ότι είναι τόσο χαμηλά ο πήχης, ειδικά για εμάς, και εντάξει μωρέ, θα περάσουμε από πάνω, κάποιοι λένε είναι δώρο. Όχι, δεν έχει τόσο χαμηλές απαιτήσεις ο κόσμος. Και ειδικά ο κόσμος ο οποίος περιμένει από εμάς για να μας στηρίξει ξανά. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο τα οποία πρέπει να έχουμε απέναντι. Να μην ξεχάσουμε να θυμίζουμε να απαντάμε. Και το δεύτερο είναι να μην έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη» πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει εμφύλιο στην Αριστερά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «το τι θα κάνει η Αριστερά, εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Εντάξει, έχει μια παράδοση στις διασπάσεις. Ας τα λύσουν μόνοι τους. Όλοι αυτοί μαζί κατέστρεψαν τη χώρα. Όλοι αυτοί μαζί μας έστειλαν στις ουρές. Ένα κόμμα ήταν όταν είχαν την εξουσία και εκεί έδειξαν και το χαρακτήρα τους. Στη συνέχεια, ως αντιπολίτευση, διασπάστηκαν. Ας τα βρούνε μεταξύ τους, εάν δεν τα βρούνε πρόβλημά τους είναι. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός το μόνο που περιμένει είναι αποτέλεσμα. Αυτό περιμένει η κοινωνία. Περιμένει αποτέλεσμα από την κυβέρνηση, από κάθε υπουργό, από κάθε στέλεχος. Γι' αυτό θα αξιολογηθεί και ο ίδιος και όλοι εμείς. Το έχει πει πάρα πολλές φορές. Δεν κέρδισε κανέναν Τσίπρα και κανέναν άλλον πολιτικό αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε το 2019 ούτε το 2023.

Την εμπιστοσύνη των πολιτών κέρδισε. Και όταν είσαι εν ενεργεία πρωθυπουργός, την κερδίζεις ξανά με το αποτέλεσμά σου. Το έχω πει πολλές φορές. Οι πολίτες στην κάλπη ζυγίζουν τα θετικά και τα αρνητικά. Στόχος μας είναι όσο πηγαίνουμε στις εκλογές του '27, τα θετικά να είναι όλο και περισσότερα. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε και για τίποτα άλλο».

Σε ερώτηση για το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ που θα λάβουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Πρόβλημα είναι να αυξάνεις φόρους και από την άλλη πλευρά ως καθρεφτάκι σε ιθαγενείς να δίνεις κάποια επιδόματα. Αυτό το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση από μας. Αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φόρους και κάποιες στιγμές κυρίως προεκλογικά βάφτιζε ως μόνιμα κάποια προσωρινά επιδόματα. Αυτό είναι καταστροφικό για την οικονομία. Το καλό και σωστό είναι να μειώνεις φόρους και να καταργείς. Εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους και παράλληλα, όχι ως βασική σου πολιτική, να δίνεις κάποια μόνιμα επιδόματα.

Και ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, όπως και το ένα ενοίκιο πίσω».

«Δεν πανηγυρίζουμε. Αλλά τα 250 ευρώ δεν είναι η μόνη πηγή αύξησης των επόμενων εβδομάδων για τους συνταξιούχους, είναι μια από τις τέσσερις. Οι άλλες τρεις είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, 50% μείωση τώρα και κατάργηση σε ένα χρόνο. Η τρίτη είναι οι ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων. Και η τέταρτη πηγή αύξηση είναι οι μειώσεις φόρων που θα οδηγήσουν σε αυξήσεις συντάξεων. Άρα έχουμε τέσσερις αιτίες που θα δουν αυξήσεις οι συνταξιούχοι» πρόσθεσε.

Επιπλέον αφού υπογράμμισε ότι το κράτος έπαιξε πολλές φορές με τις αγωνίες και τις αντοχές των συνταξιούχων, είπε: «αυτό λοιπόν που έχει σημασία δεν είναι μόνο ότι επιτέλους επιστρέφουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε αυτά τα οποία άνθρωποι αυτοί στερήθηκαν. Είναι ότι τα κάνουμε με έναν τρόπο που αυτές οι κινήσεις δεν είναι με δανεικά, αυτές οι κινήσεις είναι με χρήματα που υπάρχουν και όχι λεφτά που δήθεν υπήρχαν και στη πραγματικότητα δεν υπήρχαν. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό. Ναι, χρειάζονται περισσότερα, ναι δικαιολογημένο ο κόσμος ζητάει παραπάνω, αλλά εμείς θα δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε από αυτά τα οποία πραγματικά υπάρχουν και προκύπτουν ως έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας».

«Πατώντας στην απόδοση των δημόσιων οικονομικών, είμαστε σε θέση να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας»

Νωρίτερα, με αναφορά στην τακτική συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στη χώρα μας λέγοντας: πιστεύω ότι αυτά τα οποία διημείφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες καταδεικνύουν με τον πιο έντονο τρόπο ότι η χώρα μας μετατρέπεται από έναν περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας σε πρωταγωνιστή. Αφενός ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο με τελική κατάληξη μέχρι την Ουκρανία αφετέρου με τη δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην πατρίδα μας. Είναι κάτι το οποίο αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης -τόνισε- για πολλές δεκαετίες αλλά για πρώτη φορά εδώ και σαράντα χρόνια θα έχουμε ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εντός των επόμενων 18 μηνών στα υποθαλάσσια τεμάχια δυτικά της Κέρκυρας και αυτό προφανώς είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επίμονη πολιτική αναβάθμιση στις θέσεις της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια έχει πιο συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν όχι μόνο στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας. Θα οδηγήσουν σε περισσότερες επενδύσεις, στη διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την πατρίδα μας και, φυσικά, εφόσον έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα των εξορύξεων, σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών με ορίζοντα πια δεκαετιών».

Τόνισε επίσης ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στήριξης των πολιτών και την καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ και του επιδόματος ενοικίου αλλά, και την φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκινά να εφαρμόζεται από 1.1.2026 λέγοντας πως «πατώντας πάνω στην πολύ καλή απόδοση των δημόσιων οικονομικών, είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «καταβάλλονται, ξεκινώντας από σήμερα, ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες. Ειδικότερα, σήμερα, καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους του e-Efka. Συνολικά το επίδομα θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ».

Είπε επίσης ότι «στις 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο».

Υπογράμμισε συνολικά ότι «οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Στο πακέτο περιλαμβάνονται: μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες».

Ο τουρισμός ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης. «Έσοδα ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ από τον τουρισμό καταγράφονται για το πρώτο εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για αύξηση κατά 9% στις εισπράξεις και κατά 4% στις αφίξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «περί το 1,1 δισ. ευρώ διέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προγράμματα εξοικονόμησης τις τελευταίες 15 μέρες, με δικαιούχους πάνω από 135.000 νοικοκυριά συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το Υπουργείο προχώρησε στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που αφορούν περισσότερους από 33.000 πολίτες απ' όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 720 εκατ. ευρώ».

Πρόσθεσε ότι [ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αφορούν σε αιτήσεις του 2024, σε 82.870 αγρότες. Συνολικά καταβλήθηκαν 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Από τις πληρωμές αυτές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές».

Ακολούθως ανέφερε ότι «το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχώρησε, την περασμένη Πέμπτη στην πρόσληψη 700 νέων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών προκειμένου να στελεχώσουν τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών μας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 81 συμπληρωματικές προσλήψεις που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών κατά την γ' φάση προσλήψεων και ανέφερε αναλυτικά ποιους αφορούν οι προσλήψεις αυτές.

«Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 276 θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., με την οποία ενισχύονται κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας. Η προκήρυξη αφορά μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στις εξής επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας: Αττικής, Πειραιώς & Αιγαίου, Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης», είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.

Τόνισε ότι «στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, καθώς επίσης η στήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κατ' επέκταση του ΕΣΥ».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ανέφερε ότι «τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: "Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή". Το Σχέδιο Νόμου συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της "Ατζέντας 2030" και σχετίζονται με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει έξι βασικά μέρη».

Στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στη χώρα μας, λέγοντας: «Πιστεύω ότι αυτά τα οποία διημείφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες καταδεικνύουν με τον πιο έντονο τρόπο ότι η χώρα μας, από έναν περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας, καθίσταται πια πρωταγωνιστής, αφενός ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο με τελική κατάληξη μέχρι και την Ουκρανία, αφετέρου με τη δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην πατρίδα μας».

«Είναι κάτι το οποίο αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης», τόνισε, «για πολλές δεκαετίες, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα έχουμε ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εντός των επόμενων 18 μηνών στα υποθαλάσσια τεμάχια δυτικά της Κέρκυρας».

«Και αυτό, προφανώς, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επίμονη πολιτική αναβάθμισης της θέσης της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια έχει πια συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν όχι μόνο στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας. Θα οδηγήσουν σε περισσότερες επενδύσεις, στη διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την πατρίδα μας και, φυσικά, εφόσον έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα των εξορύξεων, σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών με ορίζοντα πια δεκαετιών».

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στήριξης των πολιτών και την καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ και του επιδόματος ενοικίου αλλά, και την φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκινά να εφαρμόζεται από 1.1.2026 λέγοντας πως «πατώντας πάνω στην πολύ καλή απόδοση των δημόσιων οικονομικών, είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας».

Καταβάλλονται, ξεκινώντας από σήμερα, ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Ειδικότερα, σήμερα, καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους του e-Efka.

Συνολικά το επίδομα θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας και οι δικαιούχοι επιδομάτων ΟΠΕΚΑ θα δουν το επίδομα των 250 ευρώ να ξεκινάει να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους από την Πέμπτη το απόγευμα. Το ποσό διπλασιάζεται, αυτομάτως, δηλαδή διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, για τα ζευγάρια που πληρούν τα κριτήρια και οι δύο.

Στις 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας. Αποτελώντας μόνιμη κυβερνητική πολιτική, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο -εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια- και χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Στο πακέτο περιλαμβάνονται: μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

Έσοδα ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ από τον τουρισμό καταγράφονται για το πρώτο εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρόκειται για αύξηση κατά 9% στις εισπράξεις και κατά 4% στις αφίξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός.

«Η συλλογική αυτή επιτυχία, δημιουργεί μια ισχυρή συνθήκη ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας του οφέλους του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία, που κατανέμεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο» δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Περί το 1,1 δισ. ευρώ διέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προγράμματα εξοικονόμησης τις τελευταίες 15 μέρες, με δικαιούχους πάνω από 135.000 νοικοκυριά συνολικά.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το Υπουργείο προχώρησε στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που αφορούν περισσότερους από 33.000 πολίτες απ' όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 720 εκατ. ευρώ.

Έχουν, ήδη, προηγηθεί εγκρίσεις πάνω από 100.000 αιτήσεων, με προϋπολογισμό περίπου 350 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα» και ακόμα 2.679 αιτήσεις, με προϋπολογισμό περίπου 37 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω για Νέους».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αφορούν σε αιτήσεις του 2024, σε 82.870 αγρότες. Συνολικά καταβλήθηκαν 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Από τις πληρωμές αυτές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές.

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, προκειμένου οι ενισχύσεις να καταβάλλονται αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχώρησε, την περασμένη Πέμπτη στην πρόσληψη 700 νέων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών προκειμένου να στελεχώσουν τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών μας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 81 συμπληρωματικές προσλήψεις που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών κατά την γ΄φάση προσλήψεων:

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν:

*Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

*Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

*Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

*Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

*Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 276 θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., με την οποία ενισχύονται κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στις εξής επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας: Αττικής, Πειραιώς & Αιγαίου, Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, καθώς επίσης η στήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κατ' επέκταση του Ε.Σ.Υ.

Οι προσλήψεις αυτές αποτελούν ακόμα μία ουσιαστική παρέμβαση, που εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Το Σχέδιο Νόμου συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και σχετίζονται με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει έξι βασικά μέρη.

Με το πρώτο εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο σκέλος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.