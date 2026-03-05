Π. Μαρινάκης: Ετοιμότητα της Ελλάδας λόγω πολέμου – Αυξημένοι έλεγχοι για την ακρίβεια στην αγορά

«Καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί μία περιφερειακή ανάφλεξη με δυνητικά σοβαρές συνέπειες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των συντακτών, σημειώνοντας πως υπάρχει «ετοιμότητα στην Ελλάδα λόγω του πολέμου», ενώ ξεκαθάρισε πως «όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Στην αγορά των καυσίμων οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση».

Πραγματοποιήθηκε, χθες υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή και, για ακόμα μια φορά, καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, δηλαδή μέσω της διπλωματικής οδού.

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες τις Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν, στις 03.03.2026 και 04.03.2026, οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίστηκαν:

· 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και 'Αμπου Ντάμπι.

· 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

· 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Τονίζουμε ξανά, ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται αναρτημένα όλα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία προξενείων και Πρεσβειών.

Η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου παραμένουν απόλυτες προτεραιότητες. Η τήρηση από όλα τα κράτη-μέλη του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη στην παρούσα συγκυρία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επαφή με τους εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Έπειτα από επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα αεροσκάφη F-16 Viper.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα, με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη.

Δεδομένου ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τις τιμές ενέργειας, τα αρμόδια Υπουργεία είναι σε ετοιμότητα, εξετάζοντας προληπτικά μέτρα για να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία.

Υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές.

Στην αγορά των καυσίμων οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιεί παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των Ελλήνων που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές.

Με 201 ψήφους εγκρίθηκαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δυνατότητα καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές, πέραν δηλαδή των Ευρωεκλογών.

Επιπλέον, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό κοινοβούλιο. Καθώς οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν συγκέντρωσαν την θετική ψήφο των 200 βουλευτών, η εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού θα ισχύσει 18 μήνες μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.

«Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος "κρίκος", που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον Ελληνισμό απανταχού της γης, κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή και την πορεία μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μία μεταρρύθμιση, η οποία απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα, ανεξαρτήτως που κατοικούν.

Τέσσερις νέες αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κατατέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα, με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Ο λόγος συγκεκριμένα για το Georgetown University, το Iowa State University οf Science and Technology, το European University Cyprus και το Roger Williams University.

Επίσης, υπεβλήθη και μία αίτηση από το University of Sunderland για έναρξη λειτουργίας παραρτήματος το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Συγχρόνως, εντός της σχετικής προθεσμίας, επαναξιολόγηση της αρχικής αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αιτήθηκαν τα εξής πέντε μητρικά ιδρύματα:

1) University of Essex

2) Université Sorbonne Paris Nord

3) London Metropolitan University

4) University of Derby

5) The University οf West London

Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των υπό ίδρυση παραρτημάτων. Τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο και αποτελούν τα αυστηρότερα σε όλη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά την θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη δημιουργώντας νέες εναλλακτικές για τους φοιτητές της, δίνοντάς τους έτσι -μετά από πολλές χαμένες δεκαετίες- τη δυνατότητα να μπορούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από την χώρα.

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν στη χώρα μας μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού αποτελεί ένα ακόμα επιχείρημα για την αναγκαιότητα αναθεώρησης του αρ. 16 του Συντάγματος προκειμένου να μπορούν να ιδρυθούν εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση πυλώνας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο γι' αυτό ενισχύουμε την τακτική χρηματοδότηση, διαθέτουμε ιστορικά υψηλά κονδύλια για φοιτητική μέριμνα και υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις σε σίτιση, στέγαση, υποδομές, εξοπλισμό και έρευνα, παράλληλα με ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα ιδρύματα και τα μέλη τους. «Στόχος μας είναι ένα δυναμικό και ανοιχτό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, όπου ελληνικά και διεθνή ιδρύματα λειτουργούν συμπληρωματικά», τόνισε η αρμόδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα HEPI για τον Φεβρουάριο του 2026, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στη χώρα μας διαμορφώνεται στα 23,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αισθητά χαμηλότερα, για ακόμη ένα μήνα, από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται στα 26,13 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, όπου η τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώνεται στα 7,73 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 10,67 λεπτών ανά κιλοβατώρα που αποτελεί τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά, χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δύο μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση της ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπεγράφη η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων που συνάπτεται με τις ευνοϊκές διατάξεις του νέου πλαισίου.

Προβλέπει βασικό ημερομίσθιο από 8% έως 12% υψηλότερο από το κατώτατο ημερομίσθιο, και σημαντικές άλλες πρόσθετες παροχές για χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο.

Καλύπτει 6.000 περίπου εργαζόμενους στον κλάδο και αν επεκταθεί με τις διατάξεις του νέου νόμου, οι ευνοϊκοί όροι της θα ισχύσουν και για τους 23.000 εργαζομένους που απασχολούνται συνολικά στον κλάδο.

Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φέρνει καλύτερους μισθούς και καλύτερες παροχές για όλες και όλους τους εργαζόμενους.

Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την προετοιμασία της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων και των επιχειρησιακών φορέων της Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις πρόληψης, καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, στη δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και βέβαια στη στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Φέτος, 18.800 γυναίκες και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος θα επιχειρήσουν σε όλη τη χώρα, ενισχυμένοι με νέα επίγεια μέσα που παραλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενώ πολύτιμη θα είναι και η συμβολή 5.500 εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

Στην ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία στοχεύει η πρωτοβουλία «Όλοι Digital», η οποία παρουσιάστηκε, χθες, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βάσει υπολογισμών αναμένεται να εκπαιδευτούν συνολικά 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 άτομα με αναπηρία σε δράσεις εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικής υποστήριξης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, η χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας, η πρόσβαση σε υπηρεσίες του gov.gr και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως το e-banking. Ήδη μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.200 αιτήσεις συμμετοχής.

Ο πρωθυπουργός, σε λίγη ώρα, στις 13:00, θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρώην Πρωθυπουργό Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ.