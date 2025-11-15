Π. Αμυράς: Πριν 10 χρόνια οι συνταξιούχοι έκλαιγαν στις ουρές των Τραπεζών - Υπάρχει η Ιθάκη, υπάρχει και το παραμυθάκι (vid)

«Υπάρχει η Ιθάκη, υπάρχει και το παραμυθάκι» ανέφερε σκωπτικά ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς, κληθείς να σχολιάσει την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας στο «ΒΒΒ» από «ΒΒΒ-», με σταθερές προοπτικές από τον οίκο Fitch.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «πριν από 10 χρόνια, ο κ. Τσίπρας φόρτωσε την χώρα 100 δισ. ευρώ και αυτές τις ημέρες θυμόμαστε όλοι τις ουρές των συνταξιούχων που έκλαιγαν έξω από τις κλειστές τράπεζες και τα ATM».

«Επειδή οι περιπέτειες είναι νωπές, η Ελλάδα προχωράει μπροστά» προσθέτει.

Δείτε το βίντεο με την δήλωση του Πάνου Αμυρά: