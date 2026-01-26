Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κύκλωμα στην Κρήτη είχε «επενδύσει» 764.000 ευρώ σε λογαριασμό στοιχήματος και airbnb

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, αλλά και στενών συγγενικών τους προσώπων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Αρχή διαπίστωσε πως οι δύο κατηγορούμενοι επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως Αirbnb, αγορές αγροτεμαχίων αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες. Τα ευρήματα φαίνεται να συμπίπτουν με το χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων.

Πάνω από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίζεται να είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικό λογαριασμό περισσότερα από 700.000 ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως ο επίμαχος λογαριασμός απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, αφού ήδη είχαν γίνει πρώτη είδηση οι αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εταιρεία εκμετάλλευσης Airbnb

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής μαζί με συγγενικά του πρόσωπα είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων με κεφάλαια, τα οποία εμφανίζονται να αποτελούσαν εγκληματικό προϊόν.

Ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων είχε δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Οι καταθέσεις σε λογαριασμό συγγενικού προσώπου

Το ενδιαφέρον προκάλεσε και ένας τραπεζικός λογαριασμός που εντοπίστηκε με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Από τις 4 Ιανουαρίου του 2019 έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώθηκε ότι πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων. Τα χρήματα αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.