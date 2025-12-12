Όλγα Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα πρωτοπορεί στη βιώσιμη αεροπορική ανάπτυξη

«Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, έχει αποδείξει διαχρονικά ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του. Εικοσιπέντε χρόνια νωρίτερα από τον ευρωπαϊκό στόχο για τα αεροδρόμια, το αεροδρόμιο της Αθήνας ηγείται των εξελίξεων με συνέπεια, διορατικότητα και σαφή δέσμευση προς το περιβάλλον και την κοινωνία». Αυτό ανέφερε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με αφορμή την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας του «Route 25»: ενός πρωτοπόρου εγχειρήματος με ισχυρό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Στον χαιρετισμό της τόνισε ότι «η Ελλάδα, ως μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον παγκόσμιο τουρισμό, οφείλει να πρωτοπορεί» και πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία «Route 25» αποτελεί ορόσημο για τον μετασχηματισμό των μεταφορών και του τουρισμού, προς ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μοντέλο ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2019 το σχέδιο «Route 25», το οποίο αποτελεί τη δέσμευσή του για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2025. Μέσω αυτής της διεθνώς πρωτοποριακής πρωτοβουλίας, ο ΔΑΑ έχει ως στόχο να γίνει ο πρώτος διαχειριστής αεροδρομίου στην Ευρώπη, που θα καλύπτει σε ποσοστό 100% τις ανάγκες του για ηλεκτρική ενέργεια, με παραγωγή της εντός αεροδρομίου, μέσω ανανεώσιμων πηγών και θα μηδενίσει τις άμεσες εκπομπές του από την κατανάλωση καυσίμων.

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι για μια χώρα όπου η μεγάλη πλειονότητα των επισκεπτών φτάνει αεροπορικώς, ο ρόλος των αεροδρομίων είναι καθοριστικός. «Η συμβολή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι συνεπώς, και θα είναι και στο μέλλον, καθοριστική… Όχι μόνο επιχειρησιακά, αλλά και στο επίπεδο ενίσχυσης της φήμης και της συνολικής εικόνας της Ελλάδας ως χώρας που επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία».

Αναφέρθηκε επίσης, στο ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πρώτης κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό, η οποία θα παρουσιαστεί το 2026, μετά και την ανάληψη του χαρτοφυλακίου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ από τον επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η υπουργός παρουσίασε τις θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως το καινοτόμο σε παγκόσμιο επίπεδο σύστημα κατάταξης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και τη στήριξη επενδύσεων με μέριμνα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και την προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης των τουριστικών υποδομών.

Επιπλέον, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας αποτελεί συχνά την πρώτη και την τελευταία εντύπωση για τα εκατομμύρια των επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρηματική και επιχειρησιακή στρατηγική ευθυγραμμίζεται με μία υψηλή προτεραιότητα του υπουργείου Τουρισμού: τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού πόλεων στη χώρα μας, και ειδικότερα του τουρισμού της Αθήνας, που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται δυναμικά σε έναν από τους κορυφαίους αστικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Κλείνοντας, η υπουργός δήλωσε ότι το υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει να εργάζεται για έναν τουρισμό ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα βιώσιμο, διαμορφώνοντας ένα μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που θα αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.