Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις απαντήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε την Τετάρτη ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, απαντώντας παράλληλα και στις ερωτήσεις μελών της Επιτροπής σχετικά με τα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας για τα πολυτελή οχήματα που συνδέονται μαζί του.

Ο κ. Μαγειρίας υποστήριξε ότι η Ferrari (για την οποία ο ίδιος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ) αποκτήθηκε με χρήματα που εισέπραξε η μητέρα του και ο ίδιος από απαλλοτρίωση οικογενειακού οικοπέδου στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. «Το 80% ανήκε σε μένα και το 20% στη μητέρα μου. Μου το έκανε μεταβίβαση η μητέρα μου μετά από έναν χρόνο σαν δώρο. Δεν μπορούμε να θάβουμε μια οικογένεια. Είμαστε τίμιοι αγρότες», όπως υποστήριξε ο ίδιος.

Ακόνα, ανέφερε πως δεν ισχύουν όσα λέγονται περί κερδισμένων 6.000 τυχερών δελτίων και πρόσθεσε ότι τα συνολικά κέρδη από τζόκερ την περίοδο 2019 έως σήμερα ανέρχονται περίπου σε 25 χιλ ευρώ.

«Είμαι γόνος κτηνοτροφικής οικογένειας. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα», ενώ για την Ferrari σημείωσε: «Αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει αποκτηθεί από πόρους εργασίας ή επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου στο λιμένα Ηγουμενίτσα.

Ένας μέρος της αποζημίωσης μου την έκανε δώρο η μητέρα μου και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Μην λασπολογείτε μια οικογένεια. Είμαστε κτηνοτροφική οικογένεια. Σε πρόσφατο έλεγχο ΣΔΟΕ και οικονομικής αστυνομίας αποτυπώθηκε ότι όσα δηλώνουμε τα κατέχουμε πλήρως».

Ο ίδιος είπε ότι κατά μέσο όρο οι ετήσιες επιδοτήσεις που λαμβάνει ο ίδιος προσωπικά και όχι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχονται σε 98.500 ευρώ.

«Άλλες χρονιές είναι 60 χιλ και άλλες 120 χιλ ευρώ. Συνολικά το 2019-25 έχω πάρει 593 χιλ ευρώ και κάτι παραπάνω” είπε για να υποστηρίξει ότι οι επιδοτήσεις αφορούν “Από το 2019 έχω 130 αγελάδες οι οποίες αυξάνονται και σήμερα είναι 290 και 60 αιγοπρόβατα.

Και έχω 272 στρέμματα χωράφια σπαρμένα μηδική που είναι ενταγμένα στην βιολογική γεωργία. Το ίδιο και οι αγελάδες μου είναι στην βιολογική γεωργία. Πέραν αυτών έχω και ιστορικά δικαιώματα».