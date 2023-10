Οι αλήθειες που είπε ο Κυριάκος και αυτές που δεν είπε

Είμαστε τυχεροί που σε αυτές τις κρίσιμες για την ανθρωπότητα στιγμές -συμπεριλαμβάνω και τον πόλεμο στην Ουκρανία- η πατρίδα μας έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και στις δύο περιπτώσεις τάχθηκε χωρίς πολλές περιστροφές με το Ισραήλ και την παθούσα Ουκρανία.

Τάχθηκε, όπως καθιερώθηκε να λέγεται, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Για την περίπτωση του Ισραήλ έκανε μια μεγάλη ιστορική υπέρβαση γιατί πάντα η Ελλάδα στην Παλαιστινιακή κρίση έπαιρνε το μέρος των Αράβων, ενώ ακόμα και πρόσφατα οι τοποθετήσεις της ήταν ισορροπημένες κινούμενες μονίμως στο «ναι μεν, αλλά…».

Χθες στο Κάιρο στη Σύνοδο που οργάνωσε η Αίγυπτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής σε αυτά που είπε και σαφέστερος σε αυτό που υπονόησε.

Η βασική θέση του πρωθυπουργού ήταν: «Καμιά στρατιωτική παρέμβαση δε μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση… η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση και θα πρέπει να λογοδοτήσει».

Είναι σαφές πως οποιαδήποτε βιώσιμη πολιτική λύση -σηκώνει μεγάλη συζήτηση τι σημαίνει «βιώσιμη λύση» στο Παλαιστινιακό- προϋποθέτει την πλήρη εξουδετέρωση των τρομοκρατών της Χαμάς, ώστε να πάψουν να αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Και το πώς θα εξοντωθεί η Χαμάς αφορά αποκλειστικά το Ισραήλ.

Δεν υπάρχει κάποιος διεθνής οργανισμός που να λογοδοτούν και να τιμωρούνται οι τρομοκράτες. Αυτοί μόνον εξοντώνονται. Όποιος έχει κάποια άλλη, αναίμακτη και πασιφιστική πρόταση εξόντωσης της Χαμάς, ας την καταθέσει στη Νορβηγική Ακαδημία για το Νόμπελ Ειρήνης.

Εκεί που θα διαφωνήσω με τον πρωθυπουργό είναι για τη θέση του πως «ο Παλαιστινιακός λαός δεν αξίζει τη Χαμάς». Αν μελετήσουμε την έρευνα του «The Washington Institute for Near East Policy» σε συνεργασία με το «Palestinian Center for Public Opinion» που δημοσιεύτηκε στο Liberal.gr, θα διαπιστώσουμε πως η απόλυτη πλειοψηφία των Παλαιστινίων επιθυμεί την καταστροφή του Ισραήλ από τη Χαμάς, ενώ η δημοτικότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης κινείται γύρω στο 60%.

Συνεπώς, η Χαμάς εκφράζει τους Παλαιστινίους οι οποίοι εγκρίνουν με υψηλά ποσοστά τη δράση της.

Και εδώ ακριβώς εισερχόμαστε στην ουσία του προβλήματος. Ποια μπορεί να είναι μια βιώσιμη πολιτική λύση για το Παλαιστινιακό όταν άνω του 50% των Παλαιστινίων, συνολικά, επιθυμούν την εξαφάνιση του Ισραήλ από τον χάρτη;

Τι νόημα θα έχουν οι υπογραφές των ηγετών, όταν οι τρομοκρατικές οργανώσεις θα εκπροσωπούν όλους αυτούς που δεν επιθυμούν συμβιβαστικές λύσεις, και είναι οι περισσότεροι; Όταν οι τρομοκρατικές πράξεις τους θα επιδοκιμάζονται από την πλειοψηφία των Παλαιστινίων;

Για να επανέλθω στη μικρή, σημερινή, εικόνα. Η μόνη λύση είναι οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, όπως έχει αποφασίσει σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος. Kαι ο Έλληνας πρωθυπουργός το είπε αυτό με τον τρόπο του από το Κάιρο.

Στην πολιτική και στη ζωή δεν ακούς πάντα από τον άλλον αυτό που θέλεις να ακούσεις, αλλά ακούς κυρίως αυτό που θέλει ή μπορεί να σου πει αυτός. Συνεπώς, μεγάλη σημασία έχουν αυτά που υπονοούνται ή συμπεραίνονται.