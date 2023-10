Είναι όλοι οι Παλαιστίνιοι με τη Χαμάς; Έχουν οι Παλαιστίνιοι εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής; Πιστεύουν στη λύση των δύο κρατών με το Ισραήλ; Διαφοροποιούνται μεταξύ τους και σε ποιο βαθμό, οι απόψεις που έχουν οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης, της Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της Γάζας; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνήθως παραμένουν αναπάντητα στις συζητήσεις που γίνονται, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στη Γάζα. Υπάρχουν όμως σχετικές έρευνες που μπορούν να μας κάνουν πιο σοφούς.

Το «The Washington Institute for Near East Policy», σε συνεργασία με το Palestinian Center for Public Opinion (PCPO), είχε διεξαγάγει τον Ιούλιο του 2023, μια σχετική έρευνα ανάμεσα στους Παλαιστινίους που κατοικούν στη Δυτική Όχθη, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Λωρίδα της Γάζας. Ας δούμε τι απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις.

Ερώτηση: Θα πρέπει η Χαμάς να σταματήσει να επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ και να αποδεχθεί τη Λύση των δυο κρατών;

Υπέρ της Λύσης των δυο κρατών τάχθηκαν οι Παλαιστίνιοι της Λωρίδας της Γάζας κατά 49,5%, οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης κατά 37,7% και οι Παλαιστίνιοι της Ιερουσαλήμ κατά 59,3%.

Αντιθέτως, κατά της ειρηνικής λύσης και υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ από τη Χαμάς τάχθηκε το 48,9% των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας, το 59,4% της Δυτικής Όχθης και το 38,5% της Ιερουσαλήμ.

Ερώτηση: Τι άποψη έχετε για τη Χαμάς;

Το 57,4% των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, το 52,1% της Δυτικής Όχθης και το 64,2% της Ιερουσαλήμ, έχουν θετική ή πολύ θετική άποψη για τη Χαμάς.

Αντίθετα, το 39,8% των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας, το 46,5% της Δυτικής Όχθης και το 35,4% της Ιερουσαλήμ, έχουν αρνητική έως πολύ αρνητική γνώμη για τη Χαμάς.

Ερώτηση: Τι άποψη έχετε για τη Φατάχ;

Το 64,1% των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, το 67,9% της Δυτικής Όχθης και το 43,9% της Ιερουσαλήμ έχουν θετική ή πολύ θετική άποψη για τη Φατάχ.

Αντίθετα, το 33,8% των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας, το 30,4% της Δυτικής Όχθης και το 54,9% της Ιερουσαλήμ όπου βρίσκεται και η έδρα της Φατάχ, έχουν αρνητική έως πολύ αρνητική γνώμη.

Ερώτηση: Τι γνώμη έχετε για τη «Nasser Salah al-Din brigades» (ακραία Ισλαμική οργάνωση που δρα στη Γάζα);

Το 60,8% των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, το 55,5% της Δυτικής Όχθης και το 43,9% της Ιερουσαλήμ έχουν θετική ή πολύ θετική άποψη για την ακραία τρομοκρατική οργάνωση της «Nasser Salah al-Din brigades».

Αντίθετα, το 32,2% των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας, το 38,9% της Δυτικής Όχθης και το 54,2% της Ιερουσαλήμ έχουν αρνητική έως πολύ αρνητική γνώμη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η τεράστια αποδοχή που απολαμβάνουν άλλες δυο μικρότερες αλλά φανατικότερες ισλαμικές τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) οι Λέοντες Den (Lions’ Den) τόσο στη Λωρίδα της Γάζας με πάνω από 73% όσο και στη Δυτική Όχθη με 70%.

Το «The Washington Institute for Near East Policy», σε συνεργασία με το Palestinian Center for Public Opinion (PCPO) προχώρησε την έρευνα του και σε δυο άλλες χώρες και συγκεκριμένα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, θετική εικόνα για τη Χαμάς, εξέφρασε πως έχει μόλις το 10% των ερωτηθέντων στη Σαουδική Αραβία και το 17% στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενώ αρνητική εικόνα εξέφρασε πως έχει το 87% και το 80% αντιστοίχως. Καταγράφοντας έτσι την πλήρη διαφοροποίηση του Αραβικού κόσμου από τον τρομοκρατικό ιστό της Χαμάς στην Παλαιστίνη.

Τα συμπεράσματα της κοινής έρευνας WINEP – PCPO, δείχνουν την υποστήριξη των Παλαιστινίων τόσο απέναντι στη Χαμάς, όσο και απέναντι και στις ακόμα πιο ακραίες τρομοκρατικές οργανώσεις της Nasser Salah al-Din brigades, της PIJ και της Lions’ Den.

Δείχνουν επίσης συγκριτικά ότι οι Παλαιστίνιοι της Γάζας, δηλαδή εκεί που κυριαρχεί πολιτικά η Χαμάς εμπιστεύονται περισσότερο τη Φατάχ, ενώ οι Παλαιστίνιοι της Ιερουσαλήμ, δηλαδή εκεί που κυριαρχεί πολιτικά η Παλαιστινιακή Αρχή εμπιστεύονται περισσότερο της Χαμάς. Καταγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την αμφισβήτηση του κυβερνητικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν.

Όσον αφορά την επιλογή ανάμεσα στη διαρκή σύγκρουση για τη «Καταστροφή του Ισραήλ» και τη «Λύση των δύο κρατών», οι ισορροπίες δεν είναι ξεκάθαρες.