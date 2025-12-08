Οι αγρότες δεν υποχωρούν: Σε κλοιό μπλόκων όλη η χώρα - Βίαια επεισόδια στην Κρήτη

Σε φάση περαιτέρω κλιμάκωσης περνούν οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών, στον απόηχο των μεγάλων επεισοδίων που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα στην Κρήτη και με τα τρακτέρ να έχουν θέσει σε κλοιό τις βασικές οδικές αρτηρίες της Ελλάδας, εν αναμονή των επόμενων αποφάσεων που λάβουν οι παραγωγοί για τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα τη Δευτέρα αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο αλλά και αυτό των Χανίων και να εισέλθουν σε αυτά.

Στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσής τους με τις αστυνομικές αρχές.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη ταυτοποιηθεί όσοι επιτέθηκαν με μαγκούρες κατά ανδρών των ΜΑΤ και σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος τους για εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, το ίδιο ισχύει και για όσους αγρότες προξένησαν φθορές σε περιπολικό στα Χανιά και έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και αύριο στις δέκα το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης, ζήτησε συγγνώμη για τους τραυματισμούς των αστυνομικών, λέγοντας «κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα, εμείς ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε τον αποκλεισμό στο αεροδρόμιο, αλλά όπως φαίνεται είχε δοθεί εντολή να μην πάμε στο αεροδρόμιο, κι όπως καταλαβαίνετε οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και συνέβησαν όσα συνέβησαν. Εγώ θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη για τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα».

Τα επεισόδια στην Κρήτη έρχονται καθώς σε όλη την Ελλάδα καθώς σημαντικός αριθμός τρακτέρ έχει στήσει μπλόκα σε τουλάχιστον 10 σημεία της Ελλάδας, επηρεάζοντας τους δύο κύριους οδικούς άξονες της ηπειρωτικής χώρας, την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και την Εγνατία οδό.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα, όπως σημείωσε η ΕΡΤ.

Ακόμα, σημειώνεται πως την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από τους αγρότες.

Ορισμένα από τα κυρίαρχα αιτήματα των αγροτών είναι οι αποζημιώσεις, η μείωση του κόστους παραγωγής και το φθηνότερο πετρέλαιο, ενώ παραμένουν στο επίκεντρο και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι επιδοτήσεις.

Η στάση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε για τρίτη φορά πρόσκληση διαλόγου, θέτοντας, ωστόσο, και τις «κόκκινες γραμμές», που επιβάλουν όχι μόνο τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, αλλά, κυρίως, οι ευρωπαϊκές επιταγές, σε μια έμμεση, ξεκάθαρη, ωστόσο, απάντηση στις επικρίσεις ή υποδείξεις, που δέχεται η κυβέρνηση.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού συμπυκνώνεται στη φράση «η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή», με την υποσημείωση, όμως, ότι «καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς», όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τον κίνδυνο του κοινωνικού αυτοματισμού και λέγοντας ότι «ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα».

Η κυβέρνηση θέτει ουσιαστικά τρία ζητήματα. Πρώτον, τον περιορισμό των κινητοποιήσεων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών, δεύτερον, τη συγκεκριμένη εκπροσώπηση αγροτών και κτηνοτρόφων, ώστε να υπάρχει σαφής και «εξουσιοδοτημένος» συνομιλητής και τρίτον, τη διατύπωση συγκεκριμένων αιτημάτων από τον αγροτικό κόσμο, έτσι ώστε να υπάρξει συζήτηση για τις δυνατότητες επίλυσής τους.